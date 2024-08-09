最高年薪上看百萬　桃園八月3場次徵才釋2400職缺

▲桃園八月3場次徵才釋2,400職缺。（圖／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市就服處桃園就業中心，積極鼓勵青年就業，八月將舉辦三場次「美好職涯 一鹿精彩」徵才活動，三場次共邀請63家廠商參加，釋出2,400個以上就業機會，其中有廠商提供最高年薪100萬元積極獵才，歡迎社會新鮮人及所有想找工作的朋友把握機會！

另外，徵才活動現場特別設置「專案區」，提供「青年安薪就業讚」、「婦女再就業計畫」、「中高齡及高齡再運用就業獎勵」等多種方案諮詢及登記說明。

就服處桃園就業中心9日指出，三場次「美好職涯 一鹿精彩」徵才活動如下：

(1)8/16(五)10:00-15:00鉑宴婚宴會館【桃園區德華街128號】

邀請廠商33家，釋出1,500個以上工作職缺。

(2)8/19(一)13:30-15:30大新市民活動中心【蘆竹區大新路32號】

邀請廠商15家，釋出500個以上工作職缺。

(3)8/27(二)13:30-15:30桃園就業中心3樓【桃園區縣府路59號3樓】

邀請廠商15家，釋出約400個工作職缺。



三場活動邀請的廠商包含巨茂應用材料公司、欣興電子、天隆電子鍍金工業、亞勁車電技術公司、耿鼎企業、新科光電材料公司、航合有限公司...等廠商，其中有廠商提供最高年薪100萬元積極獵才，歡迎社會新鮮人及所有想找工作的朋友把握機會來到現場投遞履歷！