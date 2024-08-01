酸鄭運鵬「徵才像詐團」判賠15萬　徐千晴：司法是否公正自在人心

▲民眾黨發言人徐千晴。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨發言人徐千晴2023年5月在臉書發文，譏諷前民進黨立委鄭運鵬服務處的徵才廣告，稱其不揭露資訊「猶如詐騙集團」，使鄭提告求償並要求在臉書上道歉，最高法院1日判決徐須賠15萬元。對此，徐千晴回應，司法是否仍具公正性，或成為執政黨打壓異己的工具，公道自在人心。

針對最高法院1日判徐千晴須賠15萬元，徐千晴1日表示，對此判決感到遺憾，民進黨發言人把「塞人」拗成「為國舉才」獲判無罪，而民眾黨發言人僅酸徵才像詐騙集團就判15萬確定，更不用說執政黨跳票如此多的政見，無獨有偶，近日在前新竹市長高虹安與「公衛文」王郁文的判決中，同樣讓人對台灣司法判決的比例原則與量刑標準感到疑惑。

徐千晴提及，司法是否還具有公正性，或已成為執政黨打擊異己的工具，其意在興起文字獄，公道自在人心，民眾自有判斷，台灣言論自由得來不易，也希望司法珍惜民眾對司法所剩無幾的信心。

徐千晴到新竹市府任職發言人前，2023年5月3日間，徐在臉書粉專上公開發表「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」，並張貼人力銀行網站查詢「立法委員鄭運鵬桃園服務中心」結果頁面截圖。

對於徐的說法，鄭運鵬否認當時有徵人需要，並認為徐侵害名譽權，因此提出民事訴訟求償60萬元，並要求在臉書粉專上以置頂貼文方式，連續刊登判決要旨1個月，且不得限制閱覽權限。

一審法院駁回鄭的請求，判決徐免賠；鄭上訴二審，高等法院審理後，卻出現不同認定，改判徐女須賠償15萬元，至於臉書刊登判決要旨1個月的部分，高院並未判准。全案再上訴，最高法院1日將臉書道歉部分廢棄，發回更審，至於15萬元賠償部分就此確定。