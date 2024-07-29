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日本銷售業績NO.1眼鏡市場徵才！完善培訓、全員加薪　驗光師調薪漲幅最高13%

眼鏡市場,驗光師,人才招募,徵才,眼鏡顧問（圖／品牌提供）

▲驗光師是一門專業領域工作，不只負責視力檢查，還具備專業知識提供眼鏡配戴。（圖／品牌提供，以下同）

生活中心／綜合報導

隨著人們對視力健康的關注度提升，驗光師的角色變得更加重要，除了負責進行視力檢查，還提供準確的眼鏡驗配、試戴及建議，確保清晰的視覺感受。驗光師不僅僅是一份職業，更是「靈魂之窗」的專業守護者，很多人對這份工作抱持夢想，每年都有不少人拚國家考試，希望取得合格驗光人員資格，實現成為驗光師的第一步，瞄準領域人才，現在有日系連鎖眼鏡品牌釋出職缺與優渥福利，向新一批驗光專業新生力軍招手，一起加入成為專業的眼鏡顧問。

從事驗光配鏡，每天工作內容主要是選擇眼鏡、傾聽消費者需求、視力檢查、確認度數、加工、調框及交件，不僅要具備專業技術與知識，還要細心、耐心、溝通力，以及喜歡與人互動，才能真正了解消費者的生活需求。對於剛踏入此領域的新手驗光師，職場即戰力固然重要，但有全方位指導陪伴升級，更能快速上手，日本最大規模眼鏡連鎖品牌「眼鏡市場」最近擴大徵才，其中福利制度凸顯公司對於員工專業的重視，不只有良好的工作環境，更有完善的培訓和發展機會，包括新進人員教育訓練、技術檢定/培訓課程、海外交流研習、海外工作機會等，在日系品牌嚴謹歷練下，培育優秀人才。

眼鏡市場,驗光師,人才招募,徵才,眼鏡顧問（圖／品牌提供）

眼鏡市場,驗光師,人才招募,徵才,眼鏡顧問（圖／品牌提供）

▲▼日本最大規模眼鏡連鎖品牌「眼鏡市場」擴大徵才，給予全方位指導陪伴升級，讓驗光師在專業領域中快速上手。

眼鏡市場,驗光師,人才招募,徵才,眼鏡顧問（圖／品牌提供）

尤其新人必須通過完整四天的總部教育訓練，涵蓋驗光流程、調框基礎、鏡框挑選技巧和商品知識，由日籍講師授課，達到專業品質、日台同步零差距，之後也持續舉辦驗光及調框教育訓練，透過不斷學習成長，為員工的職業發展和個人成長帶來更多的機會與挑戰。此外，也給予傑出員工獎勵和店鋪獎勵金制度，肯定工作上的出色表現，激勵繼續追求進步的動力。

為提供具有競爭力的薪資待遇，確保品牌在人才市場上的優勢地位，眼鏡市場宣布對全體員工進行薪資調漲，其中驗光師薪資漲幅最高達到13%，不僅提高人才留任意願，也增強團隊凝聚力。公司還設立了多種獎勵制度，包括年終獎金、每月業績獎金、加碼業績和支援獎金，以及雙北、桃園、新竹限定外加津貼，還有三節獎金/生日禮金、結婚/生育禮金與介紹獎金，其中特別補助通勤/租屋津貼以減輕經濟負擔，透過建全福利全面保障員工福祉，留住優秀人才，同時延攬人才，吸引更多充滿熱忱的一流專業人士加入團隊。

在眼鏡市場，員工可享受配鏡優惠、健康檢查、旅遊等多項福利，工作與生活也能獲得良好平衡，主要採輪班制，出勤時間依店鋪營業時間調整，工作8小時＋1小時休息時間，平均每月排休9～10天，遵循勞基法規定休假之外，若是加班，則可選加班費或補休，讓員工能夠依照個人狀況安排工作，並有足夠的休息和放鬆的時間。

眼鏡市場,驗光師,人才招募,徵才,眼鏡顧問（圖／品牌提供）

▲▼良好的工作環境、完善的培訓規劃及薪資福利待遇，在眼鏡市場，驗光師可以充分發揮自身專業，成為全方位的眼鏡諮詢專家！

眼鏡市場,驗光師,人才招募,徵才,眼鏡顧問（圖／品牌提供）

眼鏡市場,驗光師,人才招募,徵才,眼鏡顧問（圖／品牌提供）

日本銷售業績NO.1眼鏡市場，在福井縣鯖江市擁有自設工廠，不僅製造販售一體化，還與鏡片製造大廠共同研發鏡片，讓顧客有更多客製化的選擇，而海外第一站於2019年進軍台灣後，目前已有25間店鋪遍布全台，並持續擴大展店中，鏡框＋鏡片1990元起，主打台灣業界唯一多款鏡片追加費用0元，不論度數、散光、超薄或多焦，皆配到好不加價，庫存鏡片最短25分鐘可取件，不分品牌均提供免費清洗、保養、調框服務，全店均有合格驗光人員駐守並取得驗光所執照，價格透明、服務流程系統化，讓消費者安心配鏡，此次人才招募以具有競爭力的薪資、福利待遇與職涯規劃，要讓每一位驗光師充分發揮自身專才，同時保有興趣與熱忱，成為全方位的眼鏡諮詢專家！

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