睽違7年！華信航空首度招募空服員　即起開放報名

▲睽違7年，華信航空首度招募空服員。（圖／華信航空提供）

記者李姿慧／台北報導

配合引進新機擴大機隊，華信航空睽違7年後，首度招募空服員，今（9日）起開放網路報名，預計9月7日初試。根據規劃，這波空服員招募錄取人數不拘，華信航空將擇優錄取約10到20人。

華信航空今年引進三架ATR新機，機隊擴增，因應國內離島航線增班及國際航線疫後陸續復飛的人力需求，在睽違7年後，華信航空首度宣布啟動客艙組員招募。

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華信航空表示，客艙組員需有親切服務態度和良好表達能力，有助於主動與旅客溝通互動，歡迎具親和力、服務熱忱及大專院校學歷、TOEIC 550分以上或同等英文檢定能力者報考。空服員招募今(9)日起開放報名，一律採取網路報名方式。報名時間自8月9日上午10時至8月18日下午5時止，報考者可透過華信航空網站上傳報名資料。

根據華信航空規劃，報考者通過書面資料審核，預計9月7日進行初試、9月14日進行複試，應試者通過初、複試及綜合評量階段，將安排11月到華信航空報到受訓。經專業職前訓練完成，即可派飛華信航空國內、外各航點，工作地點則以高雄、台北基地為主。

▲華信航空招募空服員和副機師。（圖／華信航空提供）

根據華信航空規劃，這波客艙空服員招募人數不拘，將擇優錄取10到20人。

此外，華信航空也持續招募國籍民航副機師，向具有飛行經驗的機師招手，報名時間即日起至2024年9月1日下午17時止，詳情可參閱華信徵才資訊。