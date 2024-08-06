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父親節來永康中心「Chill」一下　徵才活動、快閃市集、視障按摩一起來！

▲父親節即將來臨，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心將於8月8日在永康就業中心2樓多功能教室舉辦一場快閃市集及視障按摩，歡迎有找工作需求的民眾及父親們，一起「Chill」一下。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲父親節即將來臨，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心將於8月8日在永康就業中心2樓多功能教室舉辦一場快閃市集及視障按摩，歡迎有找工作需求的民眾及父親們，一起「Chill」一下。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

父親節即將來臨，為感謝所有為家庭、職場、社會付出心力的父親，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心將於8月8日在永康就業中心2樓多功能教室舉辦一場快閃市集及視障按摩，當天並有11家廠商，提供超過600個職缺，歡迎有找工作需求的民眾及父親們，一起到永康就業中心「Chill」一下！

永康就業中心主任李奇玫表示：「快閃市集」是今年首辦，因中心位處在人口聚集的東橋二街，希望透過這樣的活動讓永康居民能夠在家門口就能享受到購物、按摩體驗及求職的多重便利，也藉此更認識永康中心所提供的多元服務，不僅促進就業、推廣視障按摩，也讓居民更加了解在地的文化及特色產品。

▲父親節即將來臨，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心將於8月8日在永康就業中心2樓多功能教室舉辦一場快閃市集及視障按摩，歡迎有找工作需求的民眾及父親們，一起「Chill」一下。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本活動在8月8日上午9時至下午4時，有販售農特產加工品、烘焙禮盒、天然洗劑用品、社區風味餐及冷飲等，由轄內優質多元單位曾文溪產業觀光發展協會、安安社會福利發展協會、溪美社區發展協會..等單位提供，產品豐富好吃又實用，歡迎大家來選購，用行動支持在地經濟。

此外，永康中心還特別安排了擴香蠟燭DIY活動，讓參與者親手製作屬於自己的香氛蠟燭，體驗手作的樂趣。另外，為了體貼辛勞的父親，除了提供DIY的體驗外，活動當天特別邀請了3位視障按摩師，幫民眾「鬆」一下紓解壓力，當日凡購物滿額的顧客及求職者都能享受免費按摩，這不僅是放鬆身心的好機會，也讓大家了解並支持視障按摩師的專業技能及良好的服務。

活動當天除了快閃市集及視障按摩外，下午1:30~3:30更有現場徵才活動，設攤的廠商有旭暉應用材料、統一實業、全家便利商店、統一超商、阿舍食品、府城汽車客運、統一企業、和德昌 (麥當勞)等8家廠商，代收履歷的有海底撈火鍋、台灣穗高科技、台灣杰士電池等3家廠商，提供技術員、品管、倉管、助理工程師、服務員、外場及內場人員等等超過600個職缺，歡迎求職民眾踴躍參加。

▲父親節即將來臨，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心將於8月8日在永康就業中心2樓多功能教室舉辦一場快閃市集及視障按摩，歡迎有找工作需求的民眾及父親們，一起「Chill」一下。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為因應畢業季求職需求大增，永康中心8月共規劃5場徵才活動，另有8月6日（二）錸恩帕斯科技廠內徵才、8月7日（三）安定就服台、8月15日（四）南科管理局、8月23日（五）永康龍潭里活動中心，請有就業需求的民眾多加把握機會。相關訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560 或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

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