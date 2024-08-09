賴清德「非核家園」政策挨批急轉彎　洪申翰澄清：非信仰式的意識形態

▲總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨主持「氣候變遷對策委員會」首次會議，外界質疑其「非核家園」政策轉彎。對此，民進黨團今（9日）表示，賴清德說的很清楚，非核家園目前是訂在基本法中的國家目標，不是民進黨意識形態，這指的是非核家園概念是經過理性討論，而非信仰式的意識形態，昨天跟這麼多專家學者的討論，也和之前行政院的政策方向非常一致、沒有衝突。

對於相關質疑，總統府發言人郭雅慧表示，遺憾總統的談話又被特定人士斷章取義，只擷取一句話惡意扭曲原意，「總統在委員會的致詞，強調要在事實基礎之上，以正確的資訊理性討論，這不只是價值，更是科學」。

總統府指出，賴清德在會中提到，過去在當立委時，跟許多跨黨派委員，提案制定了《環境基本法》，這部法律被稱為「環境憲法」，也是首次將「非核家園」四個字入法。在第23條條文寫道，「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」。

賴清德說，雖然，當時是民進黨在中央執政，但當時的民進黨並不是國會多數。《環境基本法》能夠在朝野共識下完成立法，也證明了「非核家園」不是民進黨的意識形態，「永續發展」才是朝野、不分政黨為國家共同打拚的目標。

對於相關說法，洪申翰受訪時強調，賴清德說的很清楚，非核家園目前是訂在基本法中的國家目標，不是民進黨意識形態，這指的是非核家園概念是經過理性討論，而非信仰式的意識形態，若常常敘述成信仰，會被認為是非理性產生的想法，但非核家園的理念跟概念，一直都是因為對於台灣的安全跟生活方式的保護，不該被敘述成非理性意識形態。

民進黨團副幹事長洪申翰指出，氣候變遷委員會跟這麼多不同背景委員討論，最重要的事情還是穩定供電，優先發展多元綠能，對於任何有助於淨零的新技術都不排斥，這當然包含新的核能技術，但對於新技術的採納前提，是必須解決核安疑慮、核廢料問題並取得社會共識。

洪申翰強調，昨天跟這麼多專家學者的討論，和之前行政院的政策方向非常一致、沒有衝突，黃國昌硬要講成衝突，而卓榮泰院會時提到非核家園是一種價值，是基於對國土安全的關懷，跟賴清德昨天說的並不衝突，有些人硬要見縫插針，恐怕是別有用心。

綠委許智傑則表示，非核家園是能源政策的目標，他也期盼新的核融合發電廠的技術儘快成熟可使用，執政黨一定是秉持安全又穩定的能源政策，盡最大努力來符合國人的期待。