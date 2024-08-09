　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德「非核家園」政策挨批急轉彎　洪申翰澄清：非信仰式的意識形態

▲▼總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨主持「氣候變遷對策委員會」首次會議，外界質疑其「非核家園」政策轉彎。對此，民進黨團今（9日）表示，賴清德說的很清楚，非核家園目前是訂在基本法中的國家目標，不是民進黨意識形態，這指的是非核家園概念是經過理性討論，而非信仰式的意識形態，昨天跟這麼多專家學者的討論，也和之前行政院的政策方向非常一致、沒有衝突。

對於相關質疑，總統府發言人郭雅慧表示，遺憾總統的談話又被特定人士斷章取義，只擷取一句話惡意扭曲原意，「總統在委員會的致詞，強調要在事實基礎之上，以正確的資訊理性討論，這不只是價值，更是科學」。

總統府指出，賴清德在會中提到，過去在當立委時，跟許多跨黨派委員，提案制定了《環境基本法》，這部法律被稱為「環境憲法」，也是首次將「非核家園」四個字入法。在第23條條文寫道，「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」。

賴清德說，雖然，當時是民進黨在中央執政，但當時的民進黨並不是國會多數。《環境基本法》能夠在朝野共識下完成立法，也證明了「非核家園」不是民進黨的意識形態，「永續發展」才是朝野、不分政黨為國家共同打拚的目標。

對於相關說法，洪申翰受訪時強調，賴清德說的很清楚，非核家園目前是訂在基本法中的國家目標，不是民進黨意識形態，這指的是非核家園概念是經過理性討論，而非信仰式的意識形態，若常常敘述成信仰，會被認為是非理性產生的想法，但非核家園的理念跟概念，一直都是因為對於台灣的安全跟生活方式的保護，不該被敘述成非理性意識形態。

民進黨團副幹事長洪申翰指出，氣候變遷委員會跟這麼多不同背景委員討論，最重要的事情還是穩定供電，優先發展多元綠能，對於任何有助於淨零的新技術都不排斥，這當然包含新的核能技術，但對於新技術的採納前提，是必須解決核安疑慮、核廢料問題並取得社會共識。

洪申翰強調，昨天跟這麼多專家學者的討論，和之前行政院的政策方向非常一致、沒有衝突，黃國昌硬要講成衝突，而卓榮泰院會時提到非核家園是一種價值，是基於對國土安全的關懷，跟賴清德昨天說的並不衝突，有些人硬要見縫插針，恐怕是別有用心。

綠委許智傑則表示，非核家園是能源政策的目標，他也期盼新的核融合發電廠的技術儘快成熟可使用，執政黨一定是秉持安全又穩定的能源政策，盡最大努力來符合國人的期待。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
認「用別人名義開小草咖啡廳」　陳佩琪致歉：不知違法已託人撤銷
碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法
巨雷擊中！16F大樓牆角「削掉一塊」砸中人　畫面曝光
快訊／國家警報再響！大雷雨灌4縣市
比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手
獨／收孫安佐禮物「開心到狂親」　孫鵬驚喜：很開心
快訊／信義區怪手4樓高墜落！　駕駛受困搶救中
快訊／雷聲震落大樓水泥塊！　路人遭砸中
7歲女童捐出心、肝、腎　挽救3人性命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

認「用別人名義開小草咖啡廳」　陳佩琪致歉：不知違法已託人撤銷

澳前總理稱台灣「中國不動產」　外交部斥：無法反映國際主流意見

藍綠挺林郁婷只當「鍵盤俠」　TPOC：官方反應慢致國際形成不利輿論

綠批立院花186萬律師費　趙少康：民進黨不是始作俑者嗎？

賴清德「非核家園」政策挨批急轉彎　洪申翰澄清：非信仰式的意識形態

立院花百萬元打憲法法庭訴訟惹議　藍爆：綠用千萬養御用律師事務所

俄羅斯駐聯合國副代表攻擊林郁婷　外交部嚴厲譴責：凸顯蠻橫本質

綠色AI算力聯盟今成立　藍委籲：政府應成為創新技術後盾

揭賴清德「左手進、右手出」手法　吳怡萱：全民繳稅養活共生集團

綠委收死亡威脅、林飛帆被控召妓遭逮捕　綠：認知作戰痕跡明確

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

沒洗澡可上床請舉手　見台下一片老師崩潰

認「用別人名義開小草咖啡廳」　陳佩琪致歉：不知違法已託人撤銷

澳前總理稱台灣「中國不動產」　外交部斥：無法反映國際主流意見

藍綠挺林郁婷只當「鍵盤俠」　TPOC：官方反應慢致國際形成不利輿論

綠批立院花186萬律師費　趙少康：民進黨不是始作俑者嗎？

賴清德「非核家園」政策挨批急轉彎　洪申翰澄清：非信仰式的意識形態

立院花百萬元打憲法法庭訴訟惹議　藍爆：綠用千萬養御用律師事務所

俄羅斯駐聯合國副代表攻擊林郁婷　外交部嚴厲譴責：凸顯蠻橫本質

綠色AI算力聯盟今成立　藍委籲：政府應成為創新技術後盾

揭賴清德「左手進、右手出」手法　吳怡萱：全民繳稅養活共生集團

綠委收死亡威脅、林飛帆被控召妓遭逮捕　綠：認知作戰痕跡明確

台北市新秘境！舊宿舍老屋改建成「圓山驛」　供應屋台點心與關東煮

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

郭子乾力挺拳擊好手林郁婷　再挺吳鳳要網友將心比心

散布「抓到賄選」假圖　立委陳俊宇競選團隊2人遭起訴

F-22戰機抵達中東！　美國防部：若遭攻擊會保護以色列

婁峻碩跟陳念琴有私交「上場前都聽他歌」　奪牌祝賀訊息曝光！

肌肉男大生GG長滿小肉瘤「變成玉米串」　抽血確診愛滋秒崩潰

泰勒絲3場演出緊急取消！　粉絲「擠爆維也納街道」合唱療傷

都不敢開冷氣！夏季電費一來他大崩潰「快跟租金一樣貴」

快訊／3地升級豪雨　18縣市持續豪大雨特報　　

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

政治熱門新聞

遭傳召妓、薪資過高　林飛帆：已報警

賴清德下令台電「電網強韌計畫」提早4年　2028完成民生關鍵工程

台獨清單5名嘴不見了！　郭正亮揭原因：中國敵對氛圍針對民進黨

賴清德若啟用「新技術核能」要先總統連任　最快2030年後評估

貓奴注意！家貓明年8月起也要辦寵物登記

「李洋用行動踢爆運動協會弊病」　周玉蔻轟：賴清德聽到心聲了嗎

揭賴清德「左手進、右手出」手法　吳怡萱：全民繳稅養活共生集團

總統賴清德：「非核家園」非民進黨意識形態

曝「麟洋配曾遭政府糾正」　媒體人揭辛酸史：奪牌前有誰知道他們

賴清德拋3條件「核安、核廢料、社會共識」　可接受新的核能技術

核電未來轉「緊急備用機組」？　曾文生：沒有辦法！

總統府回應翁曉玲質疑　憲法法庭3位律師費總計45萬元

郭婞淳負傷奪銅　賴清德：令人驕傲

「黨主席之爭」盧秀燕陷兩難　他分析：不選會有2028的未知風險

更多熱門

相關新聞

立院花百萬元打憲法法庭訴訟惹議　藍爆：綠用千萬養御用律師事務所

立院花百萬元打憲法法庭訴訟惹議　藍爆：綠用千萬養御用律師事務所

國會改革法案釋憲言詞辯論庭日前召開，民進黨立委質疑立法院花186萬元律師費打憲法法庭訴訟。對此，國民黨立委李彥秀表示，民進黨立法院黨團、總統府、行政院、監察院共聘用10個有給職律師，也花了將近150萬元的律師費。而且，這次以30萬元替行政院訴訟的大恆國際法律事務所，民進黨才是用人民的血汗錢，養了一批御用律師事務所。

揭賴清德「左手進、右手出」手法　吳怡萱：全民繳稅養活共生集團

揭賴清德「左手進、右手出」手法　吳怡萱：全民繳稅養活共生集團

綠委收死亡威脅、林飛帆被控召妓遭逮捕　綠：認知作戰痕跡明確

綠委收死亡威脅、林飛帆被控召妓遭逮捕　綠：認知作戰痕跡明確

賴清德非核家園轉彎？　總統府斥扭曲原意

賴清德非核家園轉彎？　總統府斥扭曲原意

賴清德慢半拍聲援林郁婷？　 趙少康轟：一定是被大家罵死才動作

賴清德慢半拍聲援林郁婷？　 趙少康轟：一定是被大家罵死才動作

關鍵字：

賴清德非核家園氣候變遷環境政策洪申翰民進黨

讀者迴響

熱門新聞

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

林郁婷金牌戰「波蘭PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰　67歲父還有18歲兒

阿嬤過世缺席…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！親揭進管制區原因

女駕駛違規左轉！騎士噴飛5圈重摔慘死　她下車只看車頭

更多

最夯影音

更多

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面