綠委收死亡威脅、林飛帆被控召妓遭逮捕　綠：認知作戰痕跡明確

▲國安會副秘書長林飛帆。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國國台辦日前公布依法懲治『台獨』頑固分子」專欄，列出包含國安會副秘書長林飛帆、立委王定宇等人。而名單出現後，綠委王定宇收到全家死亡威脅。近期包含爆料公社、部分藍營側翼粉專則開始瘋傳林飛帆召妓被逮、薪資高達25萬，兩人皆已報警處理。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（9日）強調，事情很清楚，當事人也做出解釋，尊重他的說明，很多事情都有認知作戰跟假訊息痕跡，非常明確。

中國國台辦7日在官方網站上新增「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄網頁，在置頂的台獨頑固分子清單中，列出蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇共10人的名字。

對此，綠委洪申翰受訪時表示，林飛帆被中共列為懲治台獨分子名單，隔一天就看到有系統性的攻擊，甚至用召妓、其他各種不實假訊息方式攻擊，昨天晚上林飛帆已經報警，這是一個不實消息，刻意、系統性的攻擊，媒體跟社會大眾不要再傳播這種不實訊息，不要讓中共系統性攻擊得逞。

戴瑋姍則強調，事情很清楚，當事人也做出解釋，尊重他的說明，很多事情都有認知作戰跟假訊息痕跡，這件事情上也非常明確，林飛帆已經對於司法訴訟有所準備。

而受害者之一的王定宇表示，中共透過在台協作者、境外帳號不斷恫嚇台灣人民、抹黑特定個人，行之有年，對於這樣的行為除了交給司法檢調處理外，若讓中國恫嚇有效，只是讓對方變本加厲，對於中國恫嚇要更加團結因應，才能維護多數人民利益，這是全民最大共識。

