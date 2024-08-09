揭賴清德「左手進、右手出」手法　吳怡萱：全民繳稅養活共生集團

▲總統賴清德。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前遭質疑，競選募款資金流向「木可公關」，民眾黨則澄清，此為委託作業管理費用。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（9日）反擊，總統賴清德與民進黨才是示範「左手進、右手出」，賴清德競選經費中，686萬多支付給「幫推公司」，此公司理事李厚慶，另個職務就是「中華文化總會」秘書長，2022年到2024年間共得標政府1951萬，一邊握有文總資源，一邊又承辦競選業務，實在吃得很開。

吳怡萱於臉書表示，過去曾有媒體報導「投石媒體行銷」、「幫推股份有限公司」及「台灣在地希望協會」三者關係密切，搜尋一下就能發現「幫推公司」跟「台灣在地希望協會」都登記在同一個地址，理事包含林錦昌、李厚慶。

吳怡萱指出，此次總統賴清德競選經費申報項目中，686萬多經費支付給「幫推」，而幫推跟台灣在地希望協會，登記在同個地址，到底賴清德是付給幫推、還是林錦昌跟李厚慶，大家就自行想像。

▼吳怡萱指出，賴清德與民進黨示範「左手進、右手出」。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

針對李厚慶，吳怡萱指出，大家都不陌生，他正是「中華文化總會」秘書長，而中華文化總會的會長就是蔡英文、副會長是賴清德，今年7月1號中華文化總會才剛得標「2024總統府音樂祭採購案」，從2022年到2024年間共得標1951萬，看起來一邊握有文總資源，一邊又承辦賴總統競選期間業務，實在吃得很開。

吳怡萱批評，說穿了，這不是一個人的問題，而是整個民進黨關係產業鏈，「寄生」在國家資源上的縮影，而且越養越肥，越吃越胖，不管錢怎麽進出，都進到同批人口袋。

吳怡萱認為，民進黨這是掠奪國家資源，大搞「金權分利」，重點是媒體都不關心，因為政媒共生，早已是被NCC委員認證的事實，而當第四權成了攻擊政敵工具，配合側翼對在野黨用媒體公器，全力抹黑攻擊，大家還能期待這個國家能有什麼公平正義？

最後，吳怡萱強調，當執政黨認真打擊政敵時，國家資源正一點一點進到權力口袋，被吃乾抹淨，可憐的百姓就像被操控的傀儡，拚命賺錢卻繳稅養活這些利益共生集團。

▼民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者周宸亘攝）

還想看更多...

►競選經費遭疑！柯文哲付授權金給木可？ 民眾黨澄清：委託作業管理費