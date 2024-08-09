賴清德慢半拍聲援林郁婷？　 趙少康轟：一定是被大家罵死才動作

▲台灣拳擊國手林郁婷。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

台灣女拳王林郁婷遭「抹黑性別」，國際拳總（IBA）在未有實質證據下持續攻擊，但她依舊展現實力，挺進金牌戰。對此，前中廣董事長趙少康（8日）表示，總統賴清德針對此爭議太過低調，一定是被別人罵死，最後才選擇出面聲援。而國民黨立委洪孟楷則認為，這次賴做法是對的，要求體育署、行政院必須有所動作，但還是太慢了，應該在第一天被質疑時，就大動作聲援，不論是蒐集證據或官方立場都必須表達，因為這些代表著選手。

趙少康於節目《少康戰情室》表示，賴清德從林郁婷爭議開始，其實都很低調，直到她要拿金牌，才選擇出來講話，「一定是被大家罵死了」。

趙少康表示，質疑林郁婷的國際拳總，一直說有自己的檢測標準，可是現在比賽就是奧運，國際奧會有他們的標準，選手合乎標準就是可以比賽！如果國際拳總不滿，那就請舉辦自己的比賽，而選手參加什麼競賽，就符合該主辦單位的標準，其他單位不服氣又怎樣？最重要的，國際奧會講了「林郁婷符合資格」。

洪孟楷則指出，林郁婷是中華代表隊女國手，這次爭議分為「兩個層次」，第一「運動員本身」，質疑林郁婷性別的人，不能用懷疑的方式人云亦云，而是必須拿出證據說話，絕不能用影射、抹黑方式，指桑罵槐。第二「政治層次」，這次總統賴清德的做法是對的，要求體育署、行政院都要有動作，該打法律戰就打法律戰、該抗議就抗議，但動作還是太慢。

最後，洪孟楷強調，賴清德應該在林郁婷第一天被質疑時，就要大動作聲援，她是中華代表隊選手之一，台灣就應該要馬上有動作，不論是蒐集證據或官方立場都必須表達，因為這些代表著選手。

▼總統賴清德。（圖／民進黨提供）