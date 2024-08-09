賴清德非核家園轉彎？　總統府斥扭曲原意

▲總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德昨主持「氣候變遷對策委員會」首次會議，外界質疑其「非核家園」政策轉彎。對此，總統府發言人郭雅慧表示，遺憾總統的談話又被特定人士斷章取義，只擷取一句話惡意扭曲原意，「總統在委員會的致詞，強調要在事實基礎之上，以正確的資訊理性討論，這不只是價值，更是科學」。

總統府指出，賴清德在會中提到，過去在當立委時，跟許多跨黨派委員，提案制定了《環境基本法》，這部法律被稱為「環境憲法」，也是首次將「非核家園」四個字入法。在第23條條文寫道，「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」。

賴清德說，雖然，當時是民進黨在中央執政，但當時的民進黨並不是國會多數。《環境基本法》能夠在朝野共識下完成立法，也證明了「非核家園」不是民進黨的意識形態，「永續發展」才是朝野、不分政黨為國家共同打拚的目標。

郭雅慧表示，總統的原文很明確表示，非核家園並非民進黨意識形態，而是當年朝野共識且寫進《環境基本法》的國家法定目標。面對全球氣候變遷的嚴峻挑戰，昨天委員會也有共識，要建立共同且真實的資訊平台，以弭平資訊落差、避免社會分裂，讓台灣社會進一步理性討論，達成社會共識。

郭雅慧強調，執政團隊優先發展再生能源，確保穩定供電的目標不會轉彎，也在此目標下，穩健推動二次能源轉型。

郭雅慧表示，遺憾在野黨有心人士見樹不見林，只會操弄政治口水，這並非是理性、務實、科學，也不會符合社會期待。