立院花百萬元打憲法法庭訴訟惹議　藍爆：綠用千萬養御用律師事務所

▲「國會改革案」憲法法庭言詞辯論。（圖／翻攝司法院網頁）



記者崔至雲／台北報導

國會改革法案釋憲言詞辯論庭日前召開，民進黨立委質疑立法院花186萬元律師費打憲法法庭訴訟。對此，國民黨立委李彥秀表示，民進黨立法院黨團、總統府、行政院、監察院共聘用10個有給職律師，也花了將近150萬元的律師費。而且，這次以30萬元替行政院訴訟的大恆國際法律事務所，這兩年政府標案千萬元，民進黨才是用人民血汗錢，養了一批御用律師事務所。

國會改革法釋憲案日前於憲法法庭進行言詞辯論，根據招標案，相對機關立法院共花費186萬元律師費，而民眾黨所推派的律師林石猛更拿80萬元。綠委王定宇今（9日）回應，民眾黨建議的一名律師就高達80萬，比反方全部加起來還多，加上憲法法庭表現高下立判，180萬民脂民膏究竟值不值得？

行政院發言人陳世凱8日也說，在釋憲案準備庭前，於7月2日公開聘請律師的標案，總經費為30萬元；中興大學法律系教授陳信安部分，則是屬義務協助。總統府副秘書長張惇涵則出示契約內容指出，總統府3位律師費用，總金額為45萬元。民進黨團則是自掏腰包。

李彥秀說明，綠營昨天狂打，憲法法庭律師費，結果立刻被抓包，民進黨立法院黨團、總統府、行政院、監察院共聘用10個有給職律師，也花了將近150萬元的律師費。

李彥秀續說，更誇張的是，這次以30萬元替行政院訴訟的大恆國際法律事務所，光是這兩年就承接政府標案超過千萬元，民進黨不僅利用公帑豢養1450網軍側翼，抹黑攻擊在野黨，更用人民的血汗錢，養了一批御用律師事務所。

李彥秀認為，民進黨花的錢還不僅是律師費，整個國家機器的隱形成本，更是數倍、數十倍的數目。今天會有釋憲案以及緊急處分，都是因為民進黨罔顧民意，罔顧自己過去長期堅持的民主價值，規避民意監督，對抗國會改革，才會有今天的憲法訴訟與程序，所有的經費、社會成本，都是民進黨以及賴清德一手造成的，今天還拿律師費出來說嘴，民進黨根本就是自打嘴巴、本末倒置，倒果為因。

