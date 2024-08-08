「子承父業」戴記茶坊四代製茶　榮獲新北美人茶特等獎

▲特等獎戴文祥好手藝承自父親戴鴻澄，以製茶作為父子的情感聯繫。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

石碇區農會今（8日）辦理「新北市美人茶評鑑比賽」頒獎典禮，新北市農業局主任秘書劉淑芬頒發特等獎予三峽區戴文祥，戴文祥好手藝承自父親戴鴻澄，以製茶作為父子的情感聯繫，在父親節當天以特等獎做為最好的禮物送給爸爸。

戴文祥自2011年因為父親生病，放棄電信通訊產業，返鄉協助父親製茶，經營戴記茶坊至今已傳承四代，茶園經營面積有8公頃，茶產量1年約6,000台斤，除了東方美人茶之外，還產製包種茶、碧螺春、龍井茶以及蜜香紅茶。他曾多次獲得新北市蜜香紅茶比賽特等獎殊榮，過往與父親一同參與美人茶賽事，也都得到頭等獎與金質獎等好成績，本次為戴文祥首次拿下特等獎。

▲新北市農業局主任秘書劉淑芬（右2）頒發特等獎予三峽區戴文祥（左3）。

戴文祥表示，美人茶經小綠葉蟬吸食，須注意氣候以免著蜒茶菁不夠，平時製茶為使茶葉走水順利，都利用下午時間日光萎凋，製茶秘訣就是注重茶葉含水量及柔軟度。

石碇區農會理事長陳金財表示，美人茶屬重發酵茶，又稱白毫烏龍茶、椪風茶，茶特色在於茶樹嫩芽經小綠葉蟬叮咬而製成，俗稱「著蜒」，經啃食後的茶樹，代謝生成特殊成分，轉化散發出獨特熟果香與甘甜蜜香，茶湯呈琥珀色、紅潤香醇。在炎炎夏日中，美人茶可以使用冷泡法，用6公克的原片茶放入300cc的冷開水再放到冰箱3小時，等到茶湯出現金黃琥珀色即可，冰涼的冷泡茶絕對是夏天最適合的茶飲。

新北市農業局表示，新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定，讓新北好茶品牌提升價值。

▲戴文祥製茶秘訣就是注重茶葉含水量及柔軟度。