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視察捷運環狀線復原工程　侯友宜：力拚今年底全線復駛

▲侯友宜視察捷運環狀線復原工程。（圖／新北市捷運局提供）

▲新北市長侯友宜6日至捷運中原站視察環狀線復原工程進度。（圖／新北市捷運局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

受0403花蓮地震影響，捷運環狀線多處受損，板橋站至中和站間暫時停駛，目前全力搶修中。新北市長侯友宜6日至捷運中原站視察環狀線修復工程，責成捷運局務必加強整體軌道系統安全，並表示復原工期原先評估14個月，有機會縮減6個月，力拚今年底全線復駛。

侯友宜指出，捷運環狀線災損後，對於雙北生活圈影響甚鉅，因此市府緊盯復原工作進度，各項工程加速進行，且不斷滾動檢討施工方式，力拚縮短工期盡速讓市民朋友搭乘。他說，復原工程計有九跨鋼箱梁需進行復位作業，目前第一跨梁補強焊接已完成，接續進行頂昇作業；並從原先單一工作面展開至三個工作面，加快推進工程。

▲侯友宜視察捷運環狀線復原工程。（圖／新北市捷運局提供）

▲侯友宜表示，市府不斷滾動檢討施工方式，力拚今年底全線復駛。

侯友宜表示，對於市民朋友通勤受影響深感抱歉，這段期間帶給大家許多不方便，市府透過配套措施接駁疏導，讓交通保持順暢，至於環狀線復原工程在全力搶進同時，也會確保安全無虞後再開放民眾搭乘。

捷運局說明，此次復原工程總計九跨鋼箱梁需復位，包括簡支梁六跨、連續梁三跨，目前已完成六跨簡支梁復原工程施工架平台搭設、既有設施移除，於7月31日完成第一跨鋼箱梁補強焊接作業，並展開頂昇作業及盤式支承更換作業。

為加速進度，原規劃單一工作面增加為三個工作面來推動復原工程，加上單跨鋼箱梁復位完成後，軌道、伸縮縫、隔音牆、與電力通訊線路恢復工作將立刻同步進場作業，全力縮短總工期，最後再進行全路段機電系統整合測試及電聯車試運轉，於一切安全無虞下力拚年底全線復駛營運。

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