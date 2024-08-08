侯友宜加碼！　「新北女兒」林郁婷搶金成功將獲570萬元

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

來自新北市的「台灣拳后」林郁婷闖進金牌戰，新北市長侯友宜今（8日）受訪時表示，「新北一定會加碼，給選手最大的支持鼓勵與力量」。據新北市體育局表示，林郁婷8月11日若奪得金牌，經加碼後可獲570萬元新北市獎金。

林郁婷在台灣時間8日凌晨交手土耳其選手卡拉曼(Esra Yildiz Kahraman)，最終5比0完勝，成為台灣拳擊史上首位打進奧運金牌戰的選手。侯友宜表示，看完林郁婷比賽，他非常感動，了解林郁婷從小都在新北市成長，一路走來非常辛苦，但是她有家人、師長一路的陪伴，一路走來她勇者無懼，面對頂級高手也毫無害怕，8月11日她一定可以拿到金牌，希望全台灣都一起為林郁婷集氣加油。

對於林郁婷闖進金牌戰獎金的部分，侯友宜也表示，「新北一定會加碼，給選手最大的支持鼓勵與力量」。新北市體育局說明，2024巴黎奧運獎助金由國光獎金5％調升至10％；訓補金由1.8萬調升至2.5萬；賽前每人10萬元鼓勵金，金牌可獲270萬元獎金、銀牌可獲140萬元獎金、銅牌120萬元獎金。

此外，體育局也表示，新北將再加碼連續2屆奧運有奪牌，或大滿貫這次金牌加碼300萬，林郁婷如果奪得金牌，共可獲570萬元奬勵。另外，銀牌的部分則加碼100萬元，可獲240萬元；銅牌則是加碼50萬元，可獲得170萬元。



