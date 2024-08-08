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女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市泰山區新北大道、民生路口7日上午發生一起嚴重車禍！一輛紅色自小客車違規左轉，當場與一名機車騎士發生碰撞，騎士噴飛重摔地面翻滾5圈後才停下，因傷勢過重宣告不治，現場驚悚畫面曝光。

▲27歲陳姓機車騎士遭違規左轉車輛撞上，送醫宣告不治，撞擊瞬間曝光。（圖／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心，下同）

▲27歲陳姓機車騎士遭違規左轉車輛撞上，送醫宣告不治，撞擊瞬間曝光。（圖／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心，下同）

透過附近監視器畫面可發現，由67歲周姓女駕駛所開的紅色自小客車從有直行標線的車道上左轉彎，與一名直行的27歲陳姓機車騎士發生碰撞，由於撞擊力道強勁，自小客車車頭全爛，機車與自小客車的車殼碎片瞬間炸飛，機車撞上一旁的交通號誌桿，至於騎士則是騰空飛起再重摔地面，翻滾5圈後才停下，人倒在地上無生命跡象。

▲27歲陳姓機車騎士遭違規左轉車輛撞上，送醫宣告不治，撞擊瞬間曝光。（圖／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心，下同）

由於事發突然，後方另一名機車騎士也煞車不及，撞上肇事自小客車的車身，目擊民眾見狀，趕緊衝上前查看陳男狀況，至於肇事的67歲周姓女駕駛則是在撞人後約2分鐘左右才下車，下車第一件事她先繞到自己的車前查看車頭狀況，接著再走到副駕駛座上拿出手機打電話。

▲27歲陳姓機車騎士遭違規左轉車輛撞上，送醫宣告不治，撞擊瞬間曝光。（圖／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心，下同）

警消獲報到場後，趕緊將27歲的陳姓機車騎士送醫搶救，但人仍因傷勢過重宣告不治。至於整起事件肇事原因、責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。

▲27歲陳姓機車騎士遭違規左轉車輛撞上，送醫宣告不治，撞擊瞬間曝光。（圖／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心，下同）

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