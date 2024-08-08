新北護理之家老人遭煽巴掌、 飆髒話！施暴者竟是女兒　社會局調查中

記者崔至雲／新北報導

新北市某護理之家門口日前發生一起虐待老人案件，一名中年婦女對著在輪椅上的老人搧巴掌、飆髒話，起初該護理之家先否認與他們無關，但經調查發現，施暴者竟是輪椅上老人的女兒，而該名長輩也是該機構住民。對此，新北社會局表示，初步研判影片內容已涉及對老人之不當對待，社會局將結合警政單位開始進行調查。

▲老人容易遭到家人的不當對待，此非當事人。（圖／免費圖庫／Pixabay）



根據媒體報導指出，位於新北市蘆洲區某護理之家前面發生虐待老人案件，疑似是護理之家的住民遭女兒賞巴掌，還不斷辱被罵髒話，但該名被虐老人疑似是失智狀況，對於對方的施暴，她完全沒有反抗，只能無奈地任由被打巴掌。

該案曝光後，衛生局介入調查，但護理之家馬上表示，受虐長輩並非他們的住民，未料，不到一天案件翻轉，據調查，該名受虐長輩正是該護理之家的住民，施暴者則是受虐長輩的女兒。

社會局表示，初步研判影片內容已涉及對老人之不當對待，社會局接獲通報後將結合警政單位調查行為人身分，指派社工了解事發經過、過往照顧狀況及安全維護措施。

家防中心主任許芝綺也說，社工已接獲通報，會再與家屬、機構討論長輩的安全計畫與照顧計畫，因為案件的行為人是親屬接送長輩外出後返回機構發生的，目前長輩安全無虞，後續照顧負荷與家庭分工狀況，將會進行了解並予以支持提升。