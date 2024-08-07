為何突換人工草皮？　台南市體育局無奈：營運成本高無廠商願意投標

▲左側為目前大巨蛋使用之美津濃品牌，右側為天母棒球場採用之astro turf品牌。（圖／台南市政府提供）

記者林東良／台南報導

針對亞太成棒主球場更換為人工草皮一案，台南市體育局指出，亞太棒球村預計以(OT)方式進行招商，唯在2024年4月8日公告後節制開標卻無人投標，其檢討原因在於營運收入與付出成本不符期待，故評估更換天然草地改為人工草地。

對於外界指出為舉辦非體育賽事才會更換草皮一說，體育局說明，原亞太棒球訓練中心預計以委外營運(OT)方式進行招商，體育局同步進行促參案，於2024年2月7日到2024年4月8日間公告招商，期間辦過多場招商說明會，邀請中華棒球協會、中華職棒大聯盟所屬球團及臺南市棒球委員會等單位參加，雖有曾有球團明確表達意願，唯實際開標後卻無人投標，主要原因在於營運收入與付出成本不符期待。

台南市體育局表示，經檢討營運成本架構，僅有草皮維護經費一項可能因球場草皮材質改變而降低，爰以更換為人工草皮為方案進行評估，絕對非為舉辦其他類型之活動而設計，而是為了更換草皮後預期得以順利招商，達到永續經營的目標。

台南市體育局指出，如市府自行營運，以10年營運期估算，至少需要多花2.1億，就整體效益而言，是減少政府支出，且更符合效益的方案。

棒球協會秘書長林宗成表示，人工草皮較天然草皮維護成本更低，但球場可使用率更高，國內目前僅有天母及大巨蛋兩座人工草皮棒球場，因此需再擴充人工草皮球場，且使用人工草皮是國際趨勢。

另就球員安全問題，林宗成說，美國及日本職業棒球員身價很高，因此非常重視球員打球安全，但兩國有很多人工草皮球場，也沒有傳出因為球場使用人工草皮導致球員受傷，所以這點大家可以放心。