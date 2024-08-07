台南首辦青年設計松　黃偉哲鼓勵學生展現市政創意

▲台南市政府6日首次針對今年參與公部門實習的大專院校學生舉辦「2024年青年設計松」，黃偉哲市長亦抽空前往現場為參賽學子祝福鼓勵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府6日首次針對今年參與公部門實習的大專院校學生舉辦「2024年青年設計松」，由來自市府動物防疫保護處、文化局及都市發展局共25名實習生分為6組針對「提升青少年劇場參與」及「打造友善毛孩環境」2市政議題討論創新提案，黃偉哲市長亦抽空前往現場為參賽學子祝福鼓勵。

市長黃偉哲表示，很高興許多學子來參加青年設計松，市府在市政上面臨許多難題，如每個人都期待政府積極解決流浪犬問題，但面臨安置流浪犬需要建置收容所時，卻又不希望居住環境周遭建置收容所。

政府在面對問題與對策決擇之間，如何吸納民眾意見、產生共識，並透過開放包容的對話互相溝通獲得支持，需要施政智慧，也要做很多功課，而公部門實習生除了能親身了解公共事務及施政運作，透過設計松的舉辦，盼望大家能集思廣益主動出擊，為市政難題提供新世代觀點及創意解方。

研考會主委蒙志成表示，市府透過積極推動青年論壇、輔導培力、公部門實習、公部門非暑期工讀計畫、青年公共提案競賽等多元方式，提升青年公共參與。今年首度辦理的青年設計松，以貼近你我日常生活的市政議題，如「提升青少年劇場參與」及「打造友善毛孩環境」，期待藉由創意無限的青年視角與發想，落實藝術扎根並打造動物友善城市。

研考會表示，為鼓勵實習生踴躍參賽，本次競賽總獎金高達2萬2千元，預計於8月27日辦理決賽評選，期盼讓青年學子在參與過程中更深入瞭解市政議題，提升實踐公共參與的成就感及認同感，共同為更美好的台南盡一份心力。