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台南市學子在世界機器人大賽屢獲佳績　黃偉哲接見表揚

▲台南市多位國、高中學子組隊參加今年7月13、14日由澳洲陽光海岸大學主辦的2024 RoboRAVE機器人世界賽獲得佳績，7日市長黃偉哲接見表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市多位國、高中學子組隊參加今年7月13、14日由澳洲陽光海岸大學主辦的2024 RoboRAVE機器人世界賽獲得佳績，7日市長黃偉哲接見表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市多位國、高中學子組隊參加今年7月13、14日由澳洲陽光海岸大學(University of the Sunshine Coast)主辦的2024 RoboRAVE機器人世界賽(World Championships)獲得佳績，7日市長黃偉哲接見表揚，大讚同學們潛力無窮，鼓勵同學們持續逐夢，為台灣、為台南爭取榮耀。

▲台南市多位國、高中學子組隊參加今年7月13、14日由澳洲陽光海岸大學主辦的2024 RoboRAVE機器人世界賽獲得佳績，7日市長黃偉哲接見表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，恭喜同學們獲得國際肯定，也感謝校長、老師及家長的支持，相信榮耀的背後一定有鮮為人知的辛苦，才能在國際舞台上獲獎。黃市長勉勵同學們，持續設定目標、追逐夢想，未來終能站穩國際舞台，為台灣、為台南爭光，將來成為下一個黃仁勳、蘇姿丰。

▲台南市多位國、高中學子組隊參加今年7月13、14日由澳洲陽光海岸大學主辦的2024 RoboRAVE機器人世界賽獲得佳績，7日市長黃偉哲接見表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，AI及機器人是未來發展趨勢，在市長的支持下，台南全力推動機器人教育，不僅率全國之先發布機器人教育中程計畫，也辦理市級的機器人大賽，2023年台南市學子參加在日本加賀舉辦的RoboRAVE國際機器人大賽，更破紀錄囊括11金13銀14銅共38面獎牌，本次在澳洲世界賽也有好的成績，顯示台南市扎根機器人教育已有初步成效，未來持續推動，透過設計、組裝、操作機器人的過程，提升學生跨領域整合應用能力，並強化未來競爭力。

▲台南市多位國、高中學子組隊參加今年7月13、14日由澳洲陽光海岸大學主辦的2024 RoboRAVE機器人世界賽獲得佳績，7日市長黃偉哲接見表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，今日市長接見的獲獎團隊如下：高中組部分，大灣高中江政融、南台科大黃竑銘、新化高工陳善勛組成聯隊「Seng-hee-yi-me」（鱔魚意麵），獲得爬坡機器人項目冠軍；新化高中林維軒、中信國際實驗教育機構高中部曾嘉泓、瀛海中學高中部黃子軒、國中部黃子芸組成的「Quester Alliance」在創業挑戰項目獲得冠軍；大灣高中林冠潁、成大南工許皓閔、林源謀、南大附中謝漾組成聯隊「Masabung」(肉燥飯)，獲得爬坡機器人項目亞軍。在國中組部分，復興國中林彥葶、張宇彤組隊「Dun-kwei-day」（冬瓜茶）榮獲爬坡機器人冠軍及最佳精神團隊獎。

▲台南市多位國、高中學子組隊參加今年7月13、14日由澳洲陽光海岸大學主辦的2024 RoboRAVE機器人世界賽獲得佳績，7日市長黃偉哲接見表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大灣高中學生江政融表示，這次的比賽充滿許多喜悅與挑戰。從2月開始規劃設計比賽機器，利用平日晚上以及週末的課餘時間，與團隊夥伴進行機器製作，期間經歷了無數次的失敗，最終成功完成機器。在剛開始佈展時，因電腦程式和機器人不合有些亂了陣腳，但團隊努力找出問題並加以修復，順利上場比賽。江同學說，英文不是母語，在機器人概念的解說與展示上要克服語言障礙，最重要的是在評審團們的犀利提問下能夠臨危不亂，冷靜應對，最後獲得冠軍真的很開心。

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