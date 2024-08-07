鼓勵青年移居台南呷頭路　勞工局與南科辦「南科追夢-企業招募說明會」

▲台南市勞工局結合國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，7日在雲林科技大學工程學院三館辦理「2024南科追夢-企業招募說明會」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助外地的青年學子認識台南產業環境，並鼓勵到台南就業，台南市勞工局結合國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，7日在雲林科技大學工程學院三館辦理「2024南科追夢-企業招募說明會」活動。

藉由智邦科技股份有限公司南科廠、華邦電子股份有限公司、強茂股份有限公司南科分公司、帆宣系統科技股份有限公司等4家人資主管與學生交流互動，讓青年學生能夠了解南部產業環境的優點及認識南部科學園區優質廠商，吸引青年到台南呷頭路、過好生活。

勞工局王鑫基局長表示，感謝國家科學及技術委員會南部科學園區管理局的幫忙，2023年在陽明交通大學一起辦理「大南方科技人才永續系列-南科追夢．北青南漂新趨勢活動」，鼓勵青年返鄉並吸引外地人才一起到台南就業，擴散人才招募效益。今天再與南部科學園區管理局攜手合作，在雲林科技大學一起辦理企業招募說明會，期許企業找到優秀、適任人才，一起在台南打拼。

王鑫基局長說，台南腹地廣大且基礎建設完善，除傳統產業聞名，更有先進科技產業，透過南科與沙崙雙引擎，帶動產業發展，提升台南市產值與薪資水平。南部科學園區是台灣最重要的半導體產業聚落，為台灣創造高額產值，也帶動台南整體的經濟發展，創造許多就業機會；而沙崙智慧綠能科學城則以先進技術為重心，園區內部規畫多個實驗場域已進行技術驗證，為銜接產學之間的重要橋梁。自市長黃偉哲上任以來積極將台南打造成「產經重鎮」、「科技新都」，完備都市機能，要吸引更多年經人在台南置產、成家立業。

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局曾旭廷簡任秘書說，今年辦理2場招募說明會，讓外地學子能認識南部廠商及職場環境，南部人才需求亟大，希望青年學子能到南部就業。今天招募說明會係配合碩、博士學歷以上高階人才畢業期程於8月初辦理，參與學生以工程學院為主，涵蓋電機、電子、化工、機械、資工等系所，現場各企業說明發展前景、招募需求及待遇條件等，與會企業人資也建議青年強化AI與永續經營(ESG)的相關知識能力，並說明科技業應具備抗壓性、團隊合作、發現與解決問題、溝通協調、外語等職能，同時鼓勵可以運用企業實習，和業界接軌。許多學生提問如何準備面試，現場也回饋可以運用STAR技巧，從當時的情境（Situation），需要完成的任務（Task），採取了什麼行動（Action），得到什麼結果（Results）做回應，讓面試回答更有結構。

台南市勞工局為協助青年就業，提供青年職涯諮詢、職涯發展營隊活動、就業促進講座等服務，讓青年了解職涯規劃、就業環境與發展趨勢及相關工作職務所需職能等等，亦積極辦理各項就業徵才活動，協助廠商徵才，預計8月17日在中西區南美里活動中心辦理中型徵才，相關講座、徵才活動資訊可洽(06)6330820。