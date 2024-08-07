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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安推12運動中心游泳池免費一週　議員爆環境髒亂、天花板發霉

▲▼民眾陳情南港運動中心游泳池（水療區）與男性淋浴間的天花板明顯發霉。（圖／陳宥丞辦公室提供）

▲民眾陳情南港運動中心游泳池（水療區）與男性淋浴間的天花板明顯發霉。（圖／陳宥丞辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋奪下奧運羽球男雙金牌，台北市長蔣萬安宣布8月6日至12日，全市12座運動中心健身房與游泳池入場免費，以及U幣加碼等優惠。但民眾黨台北市議員陳宥丞表示，根據使用者滿意度調查報告顯示，相較於111年度，112年度整體滿意度下降0.8％，認為北市除了推短期慶祝政策，應同時改善運動場館設施。

陳宥丞7日表示，為慶祝李洋與王麒麟在巴黎奧運羽球男雙項目再次奪得金牌，台北市體育局推出一系列慶祝優惠政策，自8月6日至8月12日，台北市的12座運動中心將開放健身房與游泳池免費入場，以及8月6日至9月5日凡是「U-Sport計畫」的台北市民會員，進入運動中心時所使用的U幣將享有加倍優惠，5U將增至10U，優惠為期一個月。

陳宥丞提及，自己在第一會期教育文化部門向體育局書面質詢的資料中強調，除了羽球與籃球場地相互排擠的問題外，部分羽球場燈光昏暗或產生炫光的情況需改善，而體育局已計畫將南港運動中心羽球場燈光納入期初投資項目，並建議新營運廠商使用防眩光節能燈具進行調整。

陳宥丞指出，依據台北市所轄運動場館使用者滿意度調查報告「甲組運動場館」中顯示，相較111年度，112年度整體滿意度下降0.8%，且淋浴間與廁所的衛生狀況不佳、設備維修速度緩慢，以及重訓器材種類不足等問題亟待改善，且羽球場館的燈光昏暗或眩光問題仍未得到有效改善。

陳宥丞說，雖然台北市體育局推出短期的慶祝政策來慶祝國際賽事成就，但同時也應積極改善市有運動場館的硬體設施，以確保所有市民能在更良好的環境中享受運動樂趣，從而提升整體的滿意度。

對此，台北市體育局回應，為打造完善運動場館環境，每年均辦理自主滿意度調查，更建立積極稽查制度，透過廣納使用者意見及多元嚴格稽核作為，主動發現問題、即時要求委外業者改善；今年起更進一步實施三級品管制度，先由委外場館現場人員每日自主檢查，而體育局巡查人員稽查頻率從2週1次提高為每週1次，再由局級官員每月不定期巡查，藉由三層把關，務必使各運動中心確保整齊、清潔、無異味、設備無損壞、用品即時補充等重點原則。

體育局說明，在精進督導管理場館作為上，除了每週派員至各委外場館依照稽查表項目逐一檢查外，若有接到民眾陳情，也會不定期派員抽查，此外還會隨時派出秘密客加強稽查；經查有缺失立即要求業者改善，若期限內未改善者，將依合約予以記點開罰，情形嚴重則予以解約，確保民眾有安全舒適的運動環境。

▼民眾陳情大湖公園游泳池地板環境髒亂，向櫃台與1999反映後未獲得有效改善。（圖／陳宥丞辦公室提供）

▲▼民眾陳情大湖公園游泳池地板環境髒亂，向櫃台與1999反映後未獲得有效改善。（圖／陳宥丞辦公室提供）

▲▼民眾陳情大湖公園游泳池地板環境髒亂，向櫃台與1999反映後未獲得有效改善。（圖／陳宥丞辦公室提供）

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