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陳念琴巴黎奧運奪牌　卓榮泰：對抗生命逆境帶來希望與感動

▲我國女子好手陳念琴巴黎奧察運拳擊4強賽 。（圖／中華奧會提供）

▲我國女子好手陳念琴巴黎奧察運拳擊4強賽 。（圖／中華奧會提供）

記者陳家祥／台北報導

拳擊好手陳念琴本屆巴黎奧運賽事出征女子66公斤級，一路過關斬將殺入4強，最終雖不敵中國選手楊柳，但仍為中華隊拿下銅牌。行政院長卓榮泰7日表示，陳念琴拳擊生涯克服大小困難、成功對抗生命逆境，終於在巴黎奧運開花結果，「謝謝念琴帶給我們的希望與感動，妳是我們永遠的驕傲」。

我國女子拳擊好手陳念琴本屆巴黎奧運勇闖66公斤級最後4強，雖以1比4不敵中國好手楊柳，但仍替中華隊再斬獲一面銅牌。回顧陳念琴征奧生涯，2016年里約奧運止步16強、東京奧運挺進8強，今年巴黎奧運更進一步闖進4強賽並拿下獎牌。

但陳念琴的運動生涯並非一帆風順，在東奧前曾被診斷出罹患淋巴癌第2期，歷經8次化療才回到場上，如今奪牌，讓她的生涯更添激勵人心的勵志奮鬥背景。

「恭喜念琴獲得巴黎奧運女子拳擊66公斤級的銅牌，再創生涯顛峰。」卓榮泰7日在臉書表示，陳念琴從小就展現優秀的運動能力，無論是游泳、羽球、田徑、角力等運動都難不倒她，從國中開始專心訓練拳擊之後，在國內外的比賽過關斬將，更成為台灣第一個打進奧運的女子拳擊選手。

卓榮泰說，拳擊生涯所克服的大小困難，以及成功對抗生命逆境，都讓陳念琴逐漸成長茁壯，終於在巴黎奧運開花結果，「謝謝念琴帶給我們的希望與感動，妳是我們永遠的驕傲」。

卓榮泰也不忘提醒，今天台灣選手會繼續在高爾夫、輕艇、桌球、舉重的項目出賽，明天凌晨還有大家非常關心，全力支持的林郁婷，在女子拳擊57公斤級的四強出賽，請大家用力集氣，為奧運英雄們加油。

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