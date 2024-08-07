彭蒙惠「用一生教導大家如何愛台灣」　卓榮泰：她的精神永存

▲空中英語創辦人彭蒙惠6日傍晚去世，享壽98歲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

空中英語教室創辦人彭蒙惠於6日晚間辭世，享耆壽98歲。行政院長卓榮泰7日表示，彭蒙惠用無比的熱忱和耐心，讓許多台灣人相信自己可以走向國際，不僅是台灣英語教育的先驅，也是文化交流的使者，為台灣與世界的聯繫架起了橋梁。她的無私奉獻感動無數人，並在去年正式成為台灣公民，用一生教導大家「如何愛台灣，如何愛人」。

彭蒙惠6日傍晚去世，享壽98歲。她出生於美國，教導台灣3代人學習英語，2023年時任總統蔡英文親自將中華民國護照交到她手中，成為正港台灣人。

行政院長卓榮泰說，彭蒙惠女士從美國遠道而來，用超過70年的生命歲月奉獻給台灣，她立志將英語教育帶給這座島嶼上的人民，從1962年開始錄製「空中英語教室」英語教學廣播節目，後來發展出「大家說英語」、「空中英語教室」、「彭蒙惠英語」等雜誌。

「許許多多台灣人，都曾在學習英語之路上遇過彭蒙惠、受過啟蒙。」卓榮泰表示，彭蒙惠用無比的熱忱和耐心，激勵無數廣播聽友和學生，讓許多台灣人相信自己可以走向國際、拓展視野，她不僅是台灣英語教育的先驅，也是文化交流的使者，為台灣與世界的聯繫架起了橋梁。

卓榮泰指出，1999年，彭蒙惠女士開始在偏鄉舉辦英語夏令營，用英語教育及品格教育激發鄉村孩子的學習興趣，協助孩子們建立正確的價值觀與人生觀，讓英語學習資源普及到每個角落，不論是城市或鄉村。她的貢獻不僅在於教育，還體現在對社會的關懷與付出。

卓榮泰表示，彭蒙惠關懷弱勢群體，展現出基督教博愛精神，她的仁愛之心和無私奉獻，感動了無數人，成為社會典範，在去年正式成為台灣公民的她，用一生教導了我們——如何愛台灣，如何愛人。

「她的離去，是台灣教育界的一大損失，但她留下的精神財富與典範，將永遠激勵著我們。」卓榮泰說，會懷著無比的敬意和深深的哀痛，送別這位偉大的教育家，願彭蒙惠女士在天國安息，願她的精神永存於我們心中。