三星電子氣炸！奧運摺疊機「全新未拆」丟二手拍賣網　現賺8萬台幣

▲三星電子提供全球每一位奧運選手新手機。桌球混雙分別奪下金銀銅的中國、北韓、南韓選手合照。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

法國為了在巴黎奧運經費籌措上降低國內稅金比率，決定開放置入更多奧運商品，增加贊助金額。其中，身為手機獨家贊助廠商的三星電子，更決定向全球1萬7000多名選手提供每人一支最新款摺疊機，且開放選手頒獎時拿手機自拍。不過如今在二手拍賣網上竟能看見這些手機的身影，最高可販售8萬台幣。

根據《韓聯社》，國際奧委會（IOC）合作夥伴三星電子在本屆巴黎奧運上，向全球1萬7000多名選手提供每人一台新款摺疊智慧型手機「Galaxy Z Flip6」的奧運版本（Olympic Edition），儘管奧運還沒閉幕，但如今在拍賣購物網站eBAY、法國二手市場交易網站Leboncoin上皆能搜尋到10餘筆三星提供給奧運選手的摺疊機。

從販售價格來看，eBay上Galaxy Z Flip6奧運版本手機的販售價格坐落在1275至2500美元（約新台幣4.1萬至8.1萬元），至於Leboncoin則是坐落於1500至2000歐元（約新台幣元5.3萬至7.1萬元）。

其中，賣家在商品資訊介紹欄位寫下「未拆封包裝的全新商品」、「已裝箱」等字句。

▲三星電子提供的Galaxy Z Flip6奧運版本手機，疑似被選手們拿到法國二手拍賣網站販售。（圖／翻攝自Leboncoin）

報導指出，三星電子所推出的新款摺疊機Galaxy Z Flip6，其在美國的出貨價格（512GB一般版）約為1220美元（近新台幣4萬元），等於奧運選手在二手拍賣網站所販售的奧運版本手機，其售價比一般版還更高。

據悉，三星電子提供給全球每一位奧運參加選手率先搶用容量512GB的新款摺疊機Galaxy Z Flip6，採用醒目黃色點綴金色的奧運五環標誌與帕運標誌，且其提供的保護殼採用Venezia皮革製成，搭配通話即時翻譯、翻譯助理、智慧撰寫、生成式慢動作精彩鏡頭、相片編輯器等內建功能。

▲三星推出獨家Galaxy Z Flip6奧運特別版，讓奧運選手搶先使用Galaxy AI功能。（圖／翻攝自三星官網）

為了方便奧運參賽選手在巴黎等地使用手機，每一支Galaxy Z Flip6都搭配法國通訊公司Orange所推出的100G數據容量的5G eSIM，且Samsung Wallet預載與可口可樂公司合作的通行證，方便選手在奧運村和帕運村免費暢飲自動販賣機的飲料。

根據《巴黎人報》，三星電子已經掌握上述消息，並向國際奧委會反映。一名內部消息人士透露，「其實對於部分來自財政窘困國家的選手們而言，三星電子免費提供的奧運版本手機，無疑是部分的收入來源。」

儘管如此，三星電子在新手機的市場行銷上，已經成功達成目標。