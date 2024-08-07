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大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋衛冕成功！哥哥在場邊「淚崩」　她一看愣住：你有來啊

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋6日晚間在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽中，以425.60分的高分奪下金牌，成功衛冕，好搭檔陳芋汐以420.70獲得第二名。全紅嬋在場邊接粉絲給的禮物時，突然發現哥哥全進華也在觀眾席，令她當場傻眼直呼，「哥哥有來啊？」

綜合陸媒報導，全進華拿著國旗，並在場邊不斷喊著「妹妹（全紅嬋）」。全紅嬋一路接著粉絲的禮物到最後，抬眼看到哥哥，一臉不可置信，用家鄉的雷州話確認，真的是自己哥哥。

全進華想把國旗給全紅嬋，全紅嬋連連擺手說，「別丟國旗，你怎麼來的？」全進華說「我坐飛機來的。」全紅嬋馬上安慰爆哭的哥哥，「你別哭，別哭！」

全進華還不忘賽後與妹妹相見，「等下我怎麼找妳？」全紅嬋回他，「我等下發微信給你。」

▲▼全紅嬋哥哥全進華到場邊加油。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋哥哥全進華到場邊加油。（圖／翻攝自羊城晚報）

全進華先前透露，全紅嬋已有2年多沒有回老家，「雖然上次在北京時，有匆匆見到妹妹一面，幫她加油打氣。」他這次親自到場邊幫妹妹加油，還數度落淚。

全紅嬋在受訪時表示，看到哥哥能來現場，感覺很不可思議，「因為我們一家都沒出過國，出過省的也就我和我哥了，我覺得他出國了也很不可思議。」

全紅嬋還說道，「這是他第一次看到我比賽的時候哭，然後我也是第一次見到他哭，不對，第二次，我覺得他平時也很關心我，我給他發信息的時候基本上都是秒回，我想要什麼的時候，他都能盡最大全力去滿足我。」

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社，上同）

全紅嬋在決賽中，第一跳選擇難度係數3.0的107B動作，獲得7個10分，最終獲得90分的滿分；第二跳選擇難度3.2的407C動作，獲得84.80分，總分為174.80分；第三跳選擇難度係數3.2的6243D動作，獲得76.80分，總分251.60分；第四跳選擇難度係數3.3的207C動作，獲得92.40分，總分344分；第五跳選擇難度係數3.2的5253B動作，獲得81.60分，最終分數為425.60分。

據悉，全紅嬋與陳芋汐在本屆奧運女子雙人跳水10公尺台項目中，也拿下金牌。

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