幕後／凌濤飆外交官連黨內都反彈？　藍駐美還原現場：假客觀真分化

▲凌濤赴美觀選，遭爆嫌購物時間不夠還偏心執政黨，怒飆外交官。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

記者鄭佩玟／台北報導

外交部日前組跨黨派代表團赴美觀選，傳出國民黨智庫副執行長凌濤以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，痛罵外交人員，引爆爭議；與此同時，更傳出連在野黨成員都緩頰稱民進黨的安排是好意，雖然辦事處的安排確實有些許瑕疵，「但凌濤犯不著發這麼大脾氣。」然而此次出訪的國民黨成員，明明皆已具名對外澄清毫無此事，因此國民黨涉外人士痛批，凸顯有心人就是假客觀，實則只想「黑」在野黨，意圖分化的手段非常粗殘。

此次與凌濤同行的國民黨國際部人士指出，國民黨、民眾黨在訪美參與共和黨的行程中，皆按照外交部既定行程安排，並無增加外交人員額外的負擔，過程中無論是團長選任、禮讓民進黨主席辦公室主任陳明真擔任、對外發言代表尊重執政黨、對美交流座位規劃配合外交館處，訪美行全程的規劃國民黨都充分尊重外交人員安排，從未刻意刁難，更與隨團外交同仁、駐美代表處成員相處融洽。

該人士表示，行程總共5天，前4天在密爾瓦基相當緊湊，最後一天到芝加哥，午餐後由代表處安排行程，孰不知民進黨先行前往私人安排的地方僑宴，「竟出現8點要接送的時間點」，而全程按照大訪團走的國民黨、民眾黨，只因晚了5分鐘，上車後即遭「歡迎歌」等揶揄，又得知7點用餐40分鐘後，就要趕緊出發、準時8點接送民進黨，自是會表達不平，「主團時間遭到壓縮」，竟遭惡人先告狀。

此外，相關報導指稱凌濤刻意針對「陪團的年輕外交人員」，涉外人士直言，全程因凌濤為保護駐美處同仁、外交部隨團人員，從頭到尾只針對芝加哥辦事處的高層表示不公平的訴求，後來也接受駐美處的誠意，不再追究芝處高層的失言。他強調，連陪同的駐美處也曾表達「芝加哥辦事處不妥當」的想法，但都同意國內政治不要帶到外交場合，讓此事輕輕放下。

至於傳出「灌酒」，另一名同行國民黨駐美代表處成員還原始末指出，年輕外交同仁不希望自己首趟出訪，就因訪團與芝處高層的不快，引發後續效應，因此在餐廳及酒吧自行向訪團成員表達「他對於外交工作的理念」，獲得包括凌濤在內的鼓勵，且在飛機座位上前後座位，上機就休息，何來灌酒、陪酒、或甚有大哭驚動座艙的言論？簡直是「為黑而黑」。

「這次共和黨的參訪行程相當緊湊、扎實，連參訪都是由代表處匡列好的時間，沒有任何指名的購物時間」，該成員強調，反而是在自由時間內盡量參訪，其中就包括在芝加哥星巴克全球旗艦文化館參觀15分鐘，期間整個訪團連一杯咖啡、一塊蛋糕都沒消費，反倒是以影音紀錄各樓層的規劃，「晚到5分鐘上車」竟成為芝處人員放出訊息，搭配特定人士，修理訪團的談資。

同在現場的國民黨青年部人員也指出，凌濤在前往機場的路上據理力爭，是期盼後續跨黨派訪團不要再面臨如此不公平的對待，非但沒有任何人身攻擊的字眼，還以芝處高層自身言論做出邏輯檢證，後續還積極保護基層外交同仁免受長官責備，並對年輕外交同仁強調，「絕對不會牽連到你」。

他透露，後續與駐美代表處、外交部隨團同仁，藍、綠成員都一起參與交流，對此趟成果感到欣慰，不解如今共和黨訪問返國已逾三週，卻有特定人士放話炒作，甚至惡意扭曲事實，「以外交人員當做政治攻擊的工具，抹煞外交努力，讓國內政治掩蓋了外交的成果，得不償失。」