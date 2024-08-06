永遠拿錯誤事情類比！沈伯洋揭修法爭議　轟藍白言詞辯論：浪費時間

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

憲法法庭今（6日）針對國會改革釋憲案進行言詞辯論，朝野進行激烈攻防。對此，民進黨立委沈伯洋表示，此次修法講過多少次爭議點、自己闢謠超過兩個月，但黃國昌、翁曉玲、吳宗憲完全不在意，可以臉不紅氣不喘再重新講一次，「永遠都拿錯誤事情類比，藍白下午造的謠比上午還多，為什麼要一直這樣浪費大家時間？」

沈伯洋於臉書表示，針對國會擴權法案，自己已經闢謠超過兩個月了，一般的偽證，或者國外的藐視國會，都是在「範圍限定」下，虛偽陳述之後的處罰，而這次國會擴權法案，問題出在範圍問題，完全取決於立委的恣意。

沈伯洋批評，但黃國昌、翁曉玲、吳宗憲，過了兩個月還是不回應這一點，講過多少次爭議點在這，卻永遠都在拿錯誤的事情來類比，為什麼要一直這樣浪費大家時間？

沈伯洋說，自己已經闢謠說過多少次，藍白引用法條有錯誤、缺漏，但他們可以完全不在意，可以臉不紅氣不喘全部再重新講一次。

沈伯洋指出，例如聽證權修法，申請律師要主席同意、漏訂告知義務，而且具結也沒有，一堆問題被提出，但黃國昌卻敢說聽證程序的保護非常嚴謹？

最後，沈伯洋大嘆，憲法法庭言詞辯論，藍白下午造的謠比上午還要多，藍白的訴訟代理人連監察院的職權都可以搞錯。

▼憲法法庭言詞辯論立法院三位代表，吳宗憲、翁曉玲、黃國昌。（圖／翻攝司法院影音）