凌濤訪美耍官威同黨團員不認同？　他還原過程：有心人士扭曲事實

▲國民黨訪美團，右二為國民黨桃園市議員凌濤、右一為國民黨青年團羅雍勝。（圖／國民黨提供）

記者郭運興／台北報導

外交部7月組跨黨派代表團赴美觀選，近日卻傳出國民黨桃園市議員凌濤，不滿行程偏心執政黨，飆罵外交官，更對外交官「勸酒」，舉止讓同黨團員都不認同。對此，被點名的同行藍營中常委、青年團長羅雍勝今（6日）駁斥，這與事實嚴重不符，事實是，過程安排有瑕疵，外交部人員情緒受影響，自己也秉持友善立場給予關心。他批評，有心人士扭曲事實放話，偏頗解讀行為，抹煞所有人為外交的努力。

根據週刊指出，知情人士透露，凌濤對著外館人員發飆，痛罵外交部配合民進黨成員行程。更在準備返台時，在機場酒吧圍著年輕外交人員「勸酒」，直到該名外交人員被迫一一回敬，才善罷甘休，並指凌濤等人的舉止，連自家人都看不下去，同行的藍營中常委羅雍勝，一度幫遭勸酒的外交人員緩頰，提醒同黨團員不要再喝了。

對此，羅雍勝表示，針對媒體報導國民黨代表團一事，「指涉本人不認同凌濤等人舉止」，他必須嚴聲抗議，駁斥該放話人士，與事實嚴重不符。

羅雍勝表示，國民黨代表團出發前就做好準備，對外共同代表台灣，一起拚外交。原以為行程圓滿落幕，卻在半個月後，看到有心人士扭曲事實放話，意圖抹煞所有人為外交苦心，甚至偏頗解讀他的行為做為素材。

羅雍勝指出，國民黨代表團全程依照外交部規畫，只為協助訪美相關事宜順利完成，直到最後一晚也沒有臨時改變行程，即便執政黨團員偶有遲到，大家也互相包容，但令人費解的是，直到最後一天卻感受差別待遇，竟還試圖在歸國後，曲解他的行為，曲解事實只為政治攻擊。

羅雍勝說，事實上，國民黨代表團全程充分保持對外交人員的禮貌、相處融洽，只有針對公平待遇據理力爭，表達態度，這也是為了建立公平待遇的外交機制。由於本次過程安排有所瑕疵，外交部基層隨團人員情緒自然也受影響，他秉持友善立場給予關心。

羅雍勝批評，但該不具名人士卻刻意放話，聲稱他不認同凌濤觀點，以此攻擊凌濤議員，顯然服務特定政治利益，扭曲整趟訪美的真實情況，予以譴責。

最後，羅雍勝強調，國內有不同政黨、不同立場，但出訪都是代表中華民國、代表台灣，我國外交處境已非常不利，需要跨黨派齊心合作，以扭曲事實的方式，必然抹煞跨黨共同拚外交的努力。