　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交人員要鼓勵非刁難！　林楚茵酸：藍營想觀光就別浪費公帑

▲▼民進黨發言人、立委林楚茵。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

 記者郭運興／台北報導

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤被爆7月訪美觀選時，不滿行程飆罵外交官。對此，民進黨立委林楚茵今（6日）分享，自己休會期間出訪歐洲，受到駐奧地利張小月外交官、駐芬蘭張秀禎外交官的協助安排，讓她有豐碩的國會外交之旅。她強調，大家應該要鼓勵第一線人員而非刁難，奉勸國民黨，如果這麼想觀光，還是自己去買行程，想去哪就去哪，別浪費國家公帑。

林楚茵於Threads表示，華爾街日報報導曾經下標，台灣外長可能是「世界上最難當的外交部長」，就是因為台灣在國際上拚外交，實在是非常艱難，不只要靠實力、更要拚手腕。她要為台灣外交人員喝采，大家應該是鼓勵第一線人員而非刁難。

林楚茵指出，自己在休會期間，與林宜瑾、范雲出訪芬蘭、愛沙尼亞，其中過境奧地利短短18小時中，駐奧地利台北經濟文化代表處張小月外交官把握時間，讓他們能親自拜會奧地利友台小組議員，交換歐盟選後對整個歐洲情勢發展看法。

林楚茵說，8月的芬蘭是夏季假期，全國都在「暑休」，但駐芬蘭台北代表處張秀禎外交官依舊安排他們與國會議員、政府官員交流，連辛苦在外打拼的台灣朋友也來相聚，雖然台灣駐芬蘭代表處包含大使只有3位外交官，但他們展現最強戰力，這就是最棒的台灣精神。

林楚茵說，沒有他們的妥適協助，說實話，光靠3位立法委員也無法達到成果這麼豐碩的國會外交之旅。接下來他們要前往愛沙尼亞，相信那裡的外館也會提供最適當的安排。

林楚茵認為，在國外努力為台灣拚外交的人員，都值得大家尊敬，相比國民黨還在吵吵鬧鬧要增加血拼行程、辱罵外交人員；奉勸國民黨，如果這麼想觀光，還是自己去買行程，想去哪就去哪，別浪費國家公帑了。

  

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
美金牌教練驚爆「性虐待3女選手」！　被剝奪奧運資格
快訊／工具機大廠前董座涉炒股　遭檢調約談
唐嘉鴻奪銅甜吻正妹妻！　與大陸選手「互動曝光」
11歲女童與不明男搭火車失聯　母衝雲林盼網友幫找人
快訊／南投爆土石流！淹沒道路畫面曝光
涉賭風波延燒！味全龍2球星遭降二軍
「輔大戰神」酒駕被捕畫面曝！耍賴喊：我才喝1杯
類鼻疽死亡率可達7成！曾釀8死　常見8症狀一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國土計畫定為農業區就不得變更？　內政部駁：不實訊息

顧立雄被稱「鋼鐵公爵」　日媒形容：擊敗拿破崙的威靈頓公爵

外交人員要鼓勵非刁難！　林楚茵酸：藍營想觀光就別浪費公帑

國改法釋憲案言詞辯論　黃捷點評黃國昌：像個小朋友吵鬧不忍卒睹

國會改革法案違憲　行政院訴代理人：恐惡化毀棄既有憲政運作

臉書說台灣之光、微信稱中國的驕傲　她問翁曉玲：哪個才是妳？

生日報平安！柯文哲：每天被恐嚇今會收押　打開家門驚見3女粉送壽桃

永遠拿錯誤事情類比！沈伯洋揭修法爭議　轟藍白言詞辯論：浪費時間

傳罷樑連署查詢單寄「2.5萬」！　藍委轟：造謠帶風向不用道歉？

張雅琳揭外交人員心酸　建議凌濤去旅展買行程：想去哪自己安排

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

蛋捲界新星！「實心」中秋禮盒自由配　送禮也能攜手ESG愛地球

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

國土計畫定為農業區就不得變更？　內政部駁：不實訊息

顧立雄被稱「鋼鐵公爵」　日媒形容：擊敗拿破崙的威靈頓公爵

外交人員要鼓勵非刁難！　林楚茵酸：藍營想觀光就別浪費公帑

國改法釋憲案言詞辯論　黃捷點評黃國昌：像個小朋友吵鬧不忍卒睹

國會改革法案違憲　行政院訴代理人：恐惡化毀棄既有憲政運作

臉書說台灣之光、微信稱中國的驕傲　她問翁曉玲：哪個才是妳？

生日報平安！柯文哲：每天被恐嚇今會收押　打開家門驚見3女粉送壽桃

永遠拿錯誤事情類比！沈伯洋揭修法爭議　轟藍白言詞辯論：浪費時間

傳罷樑連署查詢單寄「2.5萬」！　藍委轟：造謠帶風向不用道歉？

張雅琳揭外交人員心酸　建議凌濤去旅展買行程：想去哪自己安排

超商賣蘭花送爸爸？網一片困惑　業者解謎：象徵堅毅的父親之花

泰國軍中傳霸凌！菜鳥雨夜遭逼全裸罰站6hrs　被長官打到趴地內傷

曝戴資穎4強前幫打氣、東奧出借棉被　李洋：只想說聲妳辛苦了

巴黎奧運舉重拚奪牌　林敬能：方莞靈、陳玟卉是奇兵

TOYOTA「新跨界休旅」貼牌Suzuki　入門2氣囊還賣比較貴

土地鑑界撕破臉！60歲地主武士刀追砍鄰居　驚悚畫面全都錄

許瑋甯被酸「婚後顏值崩壞」　頭靠邱澤手曬無濾鏡照：可可愛愛

這位國手帥爆！朴寶劍出戰奧運拳擊　金牌到手「滿臉傷」劇照曝光

台灣人專屬！8月底前搭越捷航空　享「免費20kg托運行李」

放飯時間到了　「門邊擠9隻貓」貼窗大叫催促：我們要吃早餐

驚險！陸童誤開車門跌路中　後車駕駛急煞救起帶路旁

政治熱門新聞

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

國民黨桃園市議員耍官威！　「訪美沒購物」飆罵外交官

與外交官爆口角！凌濤還原始末　某處長揶揄說「你們逛很開心喔？」

快訊／凌濤遭控訪美耍官威怨沒購物時間！　國民黨駁斥急回應

凌濤飆罵外交官2原因曝　訪團成員緩頰：有瑕疵但犯不著發脾氣

快訊／遭爆訪美沒購物時間飆罵外交官　凌濤轟：不實言論

稱麟洋配「中國人的驕傲」　翁曉玲今改口

國民黨桃市議員「灌酒」小鮮肉外交官　委屈痛哭乘客驚呆

大法官談國情報告勸和解　「立院自刪條文、總統要履行承諾或義務」

外媒指台軍隊人力短缺！王定宇曝原因

勞動基金77億呆帳？勞動部回應了

最帥律師出招！　李荃和拿翁曉玲「中國人的驕傲」問反質詢

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

耍官威辱罵外交官？　國民黨桃市議員反控被揶揄

更多熱門

相關新聞

永遠拿錯誤事情類比！　沈伯洋轟藍白：浪費時間

永遠拿錯誤事情類比！　沈伯洋轟藍白：浪費時間

憲法法庭今（6日）針對國會改革釋憲案進行言詞辯論，朝野進行激烈攻防。對此，民進黨立委沈伯洋表示，此次修法講過多少次爭議點、自己闢謠超過兩個月，但黃國昌、翁曉玲、吳宗憲完全不在意，可以臉不紅氣不喘再重新講一次，「永遠都拿錯誤事情類比，藍白下午造的謠比上午還多，為什麼要一直這樣浪費大家時間？」

綠委建議凌濤　「去旅展買行程」想去哪自己排

綠委建議凌濤　「去旅展買行程」想去哪自己排

凌濤訪美耍官威同黨團員不認同？　他還原過程：有心人士扭曲事實

凌濤訪美耍官威同黨團員不認同？　他還原過程：有心人士扭曲事實

幕後／立院臨時會恐流局！　議程安排有「異見」朝野難達成共識

幕後／立院臨時會恐流局！　議程安排有「異見」朝野難達成共識

趙立堅妻發文自曝「乳腺癌晚期」 配合治療50％機率可活6-24個月

趙立堅妻發文自曝「乳腺癌晚期」 配合治療50％機率可活6-24個月

關鍵字：

林楚茵范雲外交部國民黨民進黨凌濤訪美

讀者迴響

熱門新聞

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

快訊／總統令「謝長廷、李翔宙免職」　敲定楊懿珊任駐美公使

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

驚悚瞬間曝光！貨櫃車駕駛下車尿尿挨撞　四肢骨折慘死

快訊／10縣市大雨特報　下到入夜

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

辣妹泳將「爽玩迪士尼」　慘被趕出選手村

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

台中知名婚宴會館「驚傳老闆跑路了」　員工急發聲！

認了「演藝圈超黑暗」！

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面