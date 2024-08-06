外交人員要鼓勵非刁難！　林楚茵酸：藍營想觀光就別浪費公帑

▲民進黨立委林楚茵。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤被爆7月訪美觀選時，不滿行程飆罵外交官。對此，民進黨立委林楚茵今（6日）分享，自己休會期間出訪歐洲，受到駐奧地利張小月外交官、駐芬蘭張秀禎外交官的協助安排，讓她有豐碩的國會外交之旅。她強調，大家應該要鼓勵第一線人員而非刁難，奉勸國民黨，如果這麼想觀光，還是自己去買行程，想去哪就去哪，別浪費國家公帑。

林楚茵於Threads表示，華爾街日報報導曾經下標，台灣外長可能是「世界上最難當的外交部長」，就是因為台灣在國際上拚外交，實在是非常艱難，不只要靠實力、更要拚手腕。她要為台灣外交人員喝采，大家應該是鼓勵第一線人員而非刁難。

林楚茵指出，自己在休會期間，與林宜瑾、范雲出訪芬蘭、愛沙尼亞，其中過境奧地利短短18小時中，駐奧地利台北經濟文化代表處張小月外交官把握時間，讓他們能親自拜會奧地利友台小組議員，交換歐盟選後對整個歐洲情勢發展看法。

林楚茵說，8月的芬蘭是夏季假期，全國都在「暑休」，但駐芬蘭台北代表處張秀禎外交官依舊安排他們與國會議員、政府官員交流，連辛苦在外打拼的台灣朋友也來相聚，雖然台灣駐芬蘭代表處包含大使只有3位外交官，但他們展現最強戰力，這就是最棒的台灣精神。

林楚茵說，沒有他們的妥適協助，說實話，光靠3位立法委員也無法達到成果這麼豐碩的國會外交之旅。接下來他們要前往愛沙尼亞，相信那裡的外館也會提供最適當的安排。

林楚茵認為，在國外努力為台灣拚外交的人員，都值得大家尊敬，相比國民黨還在吵吵鬧鬧要增加血拼行程、辱罵外交人員；奉勸國民黨，如果這麼想觀光，還是自己去買行程，想去哪就去哪，別浪費國家公帑了。