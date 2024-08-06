張雅琳揭外交人員心酸　建議凌濤去旅展買行程：想去哪自己安排

▲鍾佳濱、張雅琳出訪帛琉。（圖／翻攝張雅琳Threads）



記者杜冠霖／台北報導

外交部7月中旬籌組跨黨派代表團赴美，參加共和黨全國代表大會，今（6日）國民黨智庫副執行長凌濤卻被爆出，在過程中因不滿購物時間不夠，痛罵我國外交官。對此，綠委張雅琳舉自己出訪帛琉所見所聞為例，並表示，在國外努力為台灣拚外交的人員值得尊敬，國民黨議員還在吵吵鬧鬧要血拼，辱罵外交人員，這麼想觀光，快旅展了，趕快去買行程，想去哪就去哪，可以自己安排。

對於相關爭議，據了解，代表團團長前一日就邀請訪團與美政要共進晚餐，藍白成員選擇按原定行程在芝加哥千禧公園附近逛街採購，而凌濤因不滿購物時間短、更因行程分兩邊壓縮到晚餐時間而大發雷霆，當面痛罵外交部隨團人員，連在野黨成員都緩頰稱，民進黨的安排是好意，雖然辦事處的安排確實有些許瑕疵，「但犯不著發這麼大脾氣。」

張雅琳表示，休會後出訪帛琉，她其實只看了行程表，準備好伴手禮就出門了，還不是那麼清楚自己要扮演的角色。到了帛琉才發現做外交不容易。中國會施壓各國，各外館必須盤點各種台灣利多的資源，去論述和遊說，甚至聽大使說，帛琉總統惠恕仁在黎大使一上任時就說：「要練潛水，我要帶各國駐帛琉大使去認識我們帛琉的寶藏！」

張雅琳轉述，大使說她極度怕水，當晚回家甚至哭了，可是為了國家拚外交的使命，她眼淚擦擦就去上課，現在甚至拿到潛水執照。

張雅琳也回憶，當拜會眾議院議長 Anastacio 時，他也說了一定要去鯊魚城 (shark city) ，對於愛水的她，萬分感謝國會安排了這個行程，也熱烈交流海洋保育與教育的國家政策。但試想，對黎大使來說，心理的恐懼要怎麼克服？要怎麼鼓起勇氣跳進深不可測的海裡？在國外努力為台灣拚外交的人員，值得尊敬。

對於此次凌濤爭議，張雅琳直言，相比國民黨議員還在吵吵鬧鬧要血拼，辱罵外交人員，是踐踏外交人員的專業嗎？這麼想觀光，快旅展了，趕快去買行程，想去哪就去哪，可以自己安排。