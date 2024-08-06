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2女目睹「女乘客頭髮中爬出蟲子」嚇壞　飛機緊急改道降落

▲▼ 美國航空公司,American Airlines,美航,波音737 MAX機型客機（Boeing 737 MAX）。（圖／路透）

▲美國航空因為乘客發生醫療問題，緊急降落。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國航空(American Airlines)一架從洛杉磯飛往紐約的航班，突然改變航道飛往鳳凰城緊急降落，機上乘客透露，有乘客目睹一名女乘客的頭髮中爬出蟲子，嚇得立即通報空服員，最後航班緊急降落。

28歲男子朱德森(Ethan Judelson)在TikTok上爆料，今年6月他搭乘班機預計前往紐約時，機上發生誇張事件導致飛機迫降，影片在網路上獲得120多萬點閱。朱德森表示，當時航空公司突然宣布，飛機需要先在鳳凰城降落，但是沒有對乘客進一步解釋原因。

@ethanforyou Replying to @Ana kyriakos ♬ original sound - Ethan Judelson

朱德森表示，「我當時看向四周，沒有人倒在地上，也沒有人恐慌，我心想，事情可能沒有那麼嚴重，可是飛機還是緊急降落，飛機一落地後，我看到一名女子立刻跳起來，衝到飛機最前面」。

影片爆紅後，朱德森接受媒體採訪表示，當時他和同伴都覺得奇怪，不明白那名女乘客為何急著下機，當時航空公司表示，等大家下機後會提供更多細節，可是他們下機後只被告知，航班會需要等待12小時後才會繼續前往紐約。

事後朱德森和其他乘客聊天才知道，原來機上2名女子看到有蟲子從一名女乘客頭髮中跑出來，那名女子疑似感染頭蝨，驚人真相把大家都嚇了一跳。美國航空發言人對外表示，「6月15日，2201號從洛杉磯飛往紐約航班，由於一名乘客發生醫療狀況，所以改航道飛往鳳凰城」。

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