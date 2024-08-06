賀錦麗老公爆偷吃女兒老師！搞大肚子後「花錢解決」　小三下場曝

▲賀錦麗的丈夫任德龍遭爆曾出軌女兒的小學老師。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國副總統賀錦麗即將代表民主黨征戰選舉，不料丈夫任德龍（Doug Emhoff）卻被爆料曾與小女兒的一名老師發生關係，甚至令女方懷孕，才導致第一段婚姻破裂。任德龍日前在回應CNN的置評時，坦言自己確實曾有過婚外情，而賀錦麗也在婚前知曉此事。

英國小報《每日郵報》3日爆料，曾是一名娛樂專業律師任德龍，15年前和電影製片人克斯汀（Kerstin Emhoff）展開第一段婚姻時，與小女兒的老師內勒（Najen Naylor）發生了關係，甚至令內勒懷孕，導致任德龍與克斯汀長達16年的婚姻在2009年破裂。

報導援引消息人士說法指出，內勒除了是小學老師，還兼職給任德龍家當保姆。這起醜聞被揭發後，她與任德龍達成「財務和解」，並辭去了在加州精英私立小學的工作，搬到紐約居住。

一位親密朋友透露，內勒後來沒有保住孩子，但《每日郵報》發現，內勒2009年在網上分享的一段影片，曾有一名身份不明的女嬰布魯克（Brook）出鏡。不過，當地2008或2009年的出生紀錄並沒有名為「布魯克・內勒」或姓氏為Emhoff的嬰兒出生。

▲任德龍的家庭關係依舊和睦，左圖為任德龍與前妻一同出席女兒的畢業典禮，右圖則為介入任德龍第一段婚姻的小學教師內勒。（組圖／翻攝自X）

CNN指出，內勒並未回覆對報導進行評論的要求，不過任德龍3日在向CNN發出的聲明中指出，「在我的第一次婚姻中，由於我的行為，克斯汀和我經歷了一段艱難的時期。我承擔了責任，並在之後的數年中，作為一個家庭共同度過難關。」

任德龍強調，這段婚外情發生在他與賀錦麗開始交往之前，而他也在婚前就已告知賀錦麗這段過去。截至目前為止，賀錦麗競選團隊的發言人法倫（Brian Fallon）拒絕對此事件發表聲明以外的評論，只表示競選團隊對《每日郵報》報導的基本事實持保留態度。

克斯汀也在3日發布聲明，表示她多年前與任德龍因各種原因結束婚姻，但任德龍一直是個好父親，同時也是她的好友，「我為任德龍、賀錦麗，以及我自己共同建立了一個溫暖、充滿支持的家庭感到驕傲」。

一名消息人士透露，任德龍長期以來一直對自己犯下的錯感到遺憾，並意識到相關消息遲早會被公諸於眾，不過他和賀錦麗的家庭關係一直很和睦。他與克斯汀所生的2個孩子現在也已成年，並且都與賀錦麗保持良好關係。任德龍在賀錦麗參與競選期間也表現了充分支持。