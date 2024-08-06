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中東關鍵時刻！美國24小時密集外交努力　籲伊朗勿升級情勢

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日與阿拉伯高級外交官討論停火事宜後，在開羅的記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 布林肯5日與多國同級官員會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈瑪斯政治領袖及黎巴嫩真主黨高階指揮官接連遇刺，中東緊張高漲，各國紛紛呼籲公民撤離。美國國務卿布林肯先前已警告盟國，伊朗最快可能在5日發動報復攻擊，正持續透過外交管道向伊朗傳遞訊息，呼籲不要在眼下中東的「關鍵時刻」進一步升級情勢。

《路透》報導，布林肯5日與澳洲外交部長黃英賢會晤後表示，目前是中東地區「關鍵時刻」，華府幾乎24小時全天候行密集外交活動，敦促各國告訴伊朗，局勢升級不符合他們的利益，「各方都必須避免事態升級，必須採取行動緩和緊張。情勢升級不符合任何人的利益，只會導致更多衝突、更多暴力和更多的不安全。」

他也呼籲各方「打破這種暴力的循環」並同意加薩停火，儘管在以哈談判中扮演關鍵角色的哈瑪斯領袖哈尼亞遇刺身亡。布林肯指出，「歸根究柢真正要做的是讓各方找到達成協議的途徑，而不是尋找拖延或拒絕的理由」，「當務之急是在未來幾小時至幾天內做出正確的選擇。」

他5日稍早也和卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）及埃及外長阿卜杜拉提（Badr Abdelatty）舉行會談，國務院發言人米勒（Matthew Miller）透露，這場會晤重點是敦促各國向伊朗傳達明確訊息，即這場衝突極不符合他們的利益，對以色列發動新一波攻擊也極不符合他們的利益。

米勒未明確說明華府的訊息是否已經傳遞給伊朗，以及是透過何種管道，僅稱「預料他們之中有些人會將這份訊息傳遞下去，並讓伊朗政府銘記」。

白宮則指出，總統拜登及副總統賀錦麗已經聽取國安團隊的中東局勢簡報，包括伊朗及其代理人對以色列及美軍構成的威脅，也聽取5日伊拉克美軍基地遭襲的報告，並討論美國的回應。一名官員透露，國安團隊告訴拜登和賀錦麗，目前尚不清楚伊朗和真主黨可能的報復攻擊時間點及相關細節。

►布林肯警告G7　伊朗、黎巴嫩真主黨24hrs內報復攻擊以色列

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