不顧孕婦想要剖腹產　醫生用真空吸引器「狂吸15次」拖出男嬰亡

▲女子控訴，醫生不當方式造成嬰兒死亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國女子丹妮爾(Danielle Mackenzie)控訴，生產時醫生不顧她想要剖腹產的希望，強用真空吸引器狂吸15次，硬把嬰兒拉出來後發現頭部腫脹、流血，轉院治療幾小時後身亡。

丹妮爾與丈夫迪亞斯(Fabrice Diaz)今年2月在康乃狄克州當地醫院Greenwich Hospital生產，然而在產下兒子亞歷山大(Alexander)過程中，醫生馬圖特(Jay Matut)為了生產能夠更快速完成，選擇使用真空吸引方式拉出嬰兒。

Doctor is accused of killing baby as it was stuck in the womb by using a vacuum 15 TIMES to try to drag it out - as parents reveal horror details in suit https://t.co/9iNJl5GVrs pic.twitter.com/jjaje2zAiD — Daily Mail US (@DailyMail) August 1, 2024

丹妮爾控訴，她原本想以自然產方式生下小孩，但嘗試90分鐘後，醫生改用真空吸引器在兒子頭部狂吸15次，期間該裝置還2度從嬰兒頭上脫落，進行會陰切開術後才終於生下，可是孩子出生後看起來軟弱無力、沒有哭泣、頭部十分腫脹、心率緩慢、膚色狀況不佳。

起訴文件中指出，男嬰被緊急送到兒童加護病房，後來因為「頭皮與頭骨間的帽狀腱膜下出血」身亡，爸媽指控醫生沒有適當使用真空吸引裝置，並且完全不顧孕婦希望剖腹產的意願，魯莽行為忽視嬰兒的生命安全，向法院尋求訴訟賠償。

醫院發言人表示，他們已獲知這起案件，並盡力提供安全和最高品質的護理服務，由於案件正在進行中，他們不便對案件發表回應，但對嬰兒的家屬表達深切哀悼。