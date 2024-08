不顧孕婦想要剖腹產　醫生用真空吸引器「狂吸15次」拖出男嬰亡

▲女子控訴,醫生不當方式造成嬰兒死亡。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國女子丹妮爾(Danielle Mackenzie)控訴,生產時醫生不顧她想要剖腹產的希望,強用真空吸引器狂吸15次,硬把嬰兒拉出來後發現頭部腫脹、流血,轉院治療幾小時後身亡。

丹妮爾與丈夫迪亞斯(Fabrice Diaz)今年2月在康乃狄克州當地醫院Greenwich Hospital生產,然而在產下兒子亞歷山大(Alexander)過程中,醫生馬圖特(Jay Matut)為了生產能夠更快速完成,選擇使用真空吸引方式拉出嬰兒。

Doctor is accused of killing baby as it was stuck in the womb by using a vacuum 15 TIMES to try to drag it out - as parents reveal horror details in suit https://t.co/9iNJl5GVrs pic.twitter.com/jjaje2zAiD