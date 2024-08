出門花太多錢！男「怕被老婆罵」急換掉彩券　爽中3千多萬大獎

▲男子因為怕老婆,意外中大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國馬里蘭州一名男子與朋友聚會時,他原本想花30美元(約台幣984元)買張彩券試手氣,但怕花太多錢會被老婆罵,最後改以20美元買彩券(約台幣655元),沒想到因此讓他中得1,045,589美元大獎(約台幣3,429萬元)。

馬里蘭州樂透官員7月30日宣布,一名居住在鄧多克(Dundalk)的幸運男子,花費20美元所購買的Extreme Green Fast Play彩券,讓他贏得100多萬美元大獎。

