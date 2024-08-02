出門花太多錢！男「怕被老婆罵」急換掉彩券　爽中3千多萬大獎

▲男子因為怕老婆，意外中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州一名男子與朋友聚會時，他原本想花30美元（約台幣984元）買張彩券試手氣，但怕花太多錢會被老婆罵，最後改以20美元買彩券（約台幣655元），沒想到因此讓他中得1,045,589美元大獎（約台幣3,429萬元）。

馬里蘭州樂透官員7月30日宣布，一名居住在鄧多克(Dundalk)的幸運男子，花費20美元所購買的Extreme Green Fast Play彩券，讓他贏得100多萬美元大獎。

Dundalk Lottery enthusiast “Extreme Green Dream” became an instant millionaire

when he won a FAST PLAY progressive jackpot prize of $1,045,588! Read more: https://t.co/eDUuAwwkkx pic.twitter.com/YsIMwjbfpd — Maryland Lottery (@MDLottery) July 31, 2024

選擇匿名領獎的男子表示，他原本想買的是售價為30美元的FAST PLAY彩券，但怕花太多錢惹老婆生氣，才改買Extreme Green Fast Play彩券，沒想到一個轉念讓他成為樂透大獎得主。

男子表示，「我發現自己中獎時，感覺要瘋了」，他立即興奮打電話和老婆分享喜訊，然而回到家時卻突然找不到彩券，幸好在不小心留在車上的錢包中找到，在他贏得這筆大獎前，以前中過的最高金額只有1,500美元（約台幣4.9萬元），目前他還沒有計畫好要如何使用獎金，但以後一定會繼續買彩券。