社會 社會焦點 保障人權

貼整面牆「追殺欠債阿龍」變烏龍　網歪樓：劉德華找你

▲▼張貼整面牆「追殺」欠債阿龍變烏龍，網歪樓「劉德華找你」。（圖／翻自我愛大甲）

▲▼張貼整面牆「追殺」欠債阿龍變烏龍，海報上的「劉德華找你」讓網友大歪樓。（圖／翻自我愛大甲）

記者鄧木卿／台中報導

台中市林姓女子今（27）天上午回外埔老家，驚見外牆全被貼滿討債傳單「愛綁鐵的阿龍，做人實在惡劣，四處借錢開查某，請周圍鄰居協尋....」，林女傻眼，因為全家沒有一個人認識阿龍，大喊「你們找錯人了」，網友看到海報上的「劉德華找你」，紛紛歪樓「是劉德華討債耶」，警方初判，應是找錯對象，導致誤貼。

台中市警察局大甲分局外埔派出所上午獲報，二崁路一處民宅外牆，遭不明人士張貼印有「協尋阿龍、欠債還錢」等字樣紙張，經實地勘查，該民宅及周邊鄰里並未裝設監視器，加上報案人說詞，應是討債人找錯對象了。

▲▼張貼整面牆「追殺」欠債阿龍變烏龍，網歪樓「劉德華找你」。（圖／翻自我愛大甲）

林女表示，老家無人居住，僅飼養貓隻，由專人定期餵食，亦未出租房屋。發現這張提及債務糾紛的傳單，但根本不認識所謂「阿龍」，對糾紛更是毫無所悉，她在社群PO文「傻眼。他欠錢是他的錯，可是討債的，你們貼到我家幹嘛？只有我們家被貼，還用泡棉的雙面膠，真的是清潔到有點…」。

大甲分局呼籲，民眾處理債務問題應循合法法律途徑解決，若有張貼恐嚇言論、騷擾或毀損他人財物之行為，恐涉犯刑法恐嚇、毀損罪，或違反社會秩序維護法。本分局將加強週邊巡邏勤務，以維護社區治安與居民生活安寧。

12/25 全台詐欺最新數據

快訊／中正男大生騎車擦撞自小客　倒地送醫不治
捷運大直站傳衝突！站務員拿出鋼叉、盾牌防禦
「3水果」別空腹吃！營養師痛到冒冷汗：胃壁恐被嫩化了
下周北東一路濕到元旦後　1月上旬還有「更強冷空氣」
鳳山壓軸場林岱樺喊破10萬人　仰天嘆遭迫害
赴日旅遊傷荷包！出國稅「大漲3倍」明年上路

