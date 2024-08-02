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女發現男鄰居陳屍車庫超過8周　大量「腐爛屍水」流到人行道崩潰

女發現男鄰居陳屍車庫超過8周　大量「腐爛屍水」流到人行道崩潰。（圖／翻攝自TikTok／sumgates）

▲女子抱怨，清潔人員讓屍水流到街上。（圖／翻攝自TikTok／sumgates）

記者李振慧／綜合報導

美國內華達州女子蓋茲(Summer Gates)家中監視器拍到清潔人員出現在鄰居家，原來她家附近一名男子陳屍在車庫紙板上，死亡時間至少超過8周，屍體已經整個腐爛，然而清潔工人卻只是用水管隨意沖洗，導致大量屍水流竄住宅區街道上，畫面分享在網路後引發關注。

女子蓋茲在網路上表示，亨德森市(Henderson)警方6月16日在一處民宅中發現男性屍體，發現地點距離她家只有相隔幾棟房子，誇張事件引發當地居民不安，然而她家的監視器卻拍到，相關單位派來的清潔人員沒有妥善處理腐屍現場，屍水還流到人行道上。

@sumgates Replying to @Leah made it ♬ original sound - S U M

影片中可看到，清潔人員使用水管正在沖洗發現屍體的車庫，導致裡面的液體流到街上，讓蓋茲憤怒表示，「那個人死了8周以上才被發現，你可以想像裡面積了多少體液，然後又把屍體躺過的紙板直接丟在社區垃圾桶」，痛批清潔人員的做法等於是把社群民眾的安全置於危險中。

影片曝光後引發關注，蓋茲表示，她也有把事件通報給內華達州南部衛生局，衛生局已於7月23日針對事件進行調查。克拉克郡(Clark)官員向當地媒體表示，當時因為一名工人鞋子不小心踩到屍水，才會在街道上直接用水管沖洗，清潔人員有確實清理好案發現場，他們正在全力配合衛生局調查中。

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