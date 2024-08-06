川普驚爆「伊朗開戰以色列」時間點！　美俄抵中東坐鎮

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普美國時間5日在海湖莊園的直播上宣稱，聽說伊朗即將針對以色列發動攻擊，「我聽說以色列今晚就會遇襲」。只不過川普並未透露消息來源，美國與以色列至今未公開表示伊朗會在5日展開報復行動。

紐約郵報、耶路撒冷郵報報導，川普在直播上與遊戲玩家兼直播主Adin Ross聊天，期間提到伊朗可能攻擊以色列一事。

טראמפ חושף בלייב עם יוטיובר לפני זמן קצר: ״איראן תתקוף את ישראל הלילה״. pic.twitter.com/OANLM4UrtF — daniel amram - דניאל עמרם (@danielamram3) August 5, 2024

「我聽說伊朗即將對以色列發動攻擊，他們今晚就會遇襲，我告訴你」，川普5日透露，他並非透過機密管道得到消息，「但我聽說以色列今晚將會遭到攻擊……如果我是總統的話，不會有人在說這個，因為這種事不會發生。」

在川普發表上述言論之際，以色列與伊朗之間的緊張關係正在加劇，美國政府官員正忙於化解中東爆發全面戰爭的威脅。儘管美國與以色列至今未公開表示伊朗即將在5日對以色列採取報復行動，但有3名消息人士向美國新聞網站Axios透露，根據美國國務卿布林肯的說法，伊朗與真主黨對以色列的攻擊行動最快會在5日開始。

由於擔憂伊朗發動攻擊，美國中央司令部指揮官庫里拉（Erik Kurilla）已經抵達以色列，而俄羅斯前國防部長紹伊古來到伊朗。目前法國航空、漢莎航空等多間航空公司已取消往返黎巴嫩的航班，法國外交部4日透過聲明敦促公民立即離開黎巴嫩，土耳其外交部則是建議黎巴嫩境內的公民在商業航班仍持續飛行的情況下離境，非必要不前往黎巴嫩。