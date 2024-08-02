媽查看嬰兒監視器發現「兒子身旁出現巨獸」　回家發現驚人真相

▲女用監視器查看兒子情況，發現巨獸。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一名媽媽用嬰兒監視器查看兒子情況時，發現他身旁竟然出現一隻巨獸，把她嚇了一大跳，趕快衝回家查看兒子，沒想到巨獸的真相讓人超意外，影片在網路爆紅獲得3千多萬點閱。

居住在亞利桑那州梅薩(Mesa)的26歲女子麥迪(Maddy Moore)，身為二寶媽的她在TikTok上分享影片爆紅。她表示，當天她讓1歲兒韋斯頓(Weston)在家小睡一下，她則在戶外享受陽光，好奇查看嬰兒監視器時，竟然看到離奇畫面。

I spotted a giant gorilla on my son’s baby monitor — this is what it really was https://t.co/BoBKkWCmLW pic.twitter.com/zRRAFcFZhQ — New York Post (@nypost) August 1, 2024

影片中可看到，客廳沙發旁有一隻像是大猩猩的動物，她以為有巨獸闖入家中嚇得立即衝回家，結果真相卻讓她傻眼，原來是兒子的大猩猩玩具放得離監視器鏡頭太近，才會造成錯覺。

爆笑內容曝光後立即在1小時內獲得720多萬點閱，目前點閱已超過3千多萬次，讓她事後尷尬表示，自己第一時間真的快嚇死了。許多網友也留言安慰她，「真的看起來好逼真，我也會被嚇到」、「身為一個媽媽，我看到會立刻報警」。