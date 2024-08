媽查看嬰兒監視器發現「兒子身旁出現巨獸」　回家發現驚人真相

▲女用監視器查看兒子情況,發現巨獸。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國亞利桑那州一名媽媽用嬰兒監視器查看兒子情況時,發現他身旁竟然出現一隻巨獸,把她嚇了一大跳,趕快衝回家查看兒子,沒想到巨獸的真相讓人超意外,影片在網路爆紅獲得3千多萬點閱。

居住在亞利桑那州梅薩(Mesa)的26歲女子麥迪(Maddy Moore),身為二寶媽的她在TikTok上分享影片爆紅。她表示,當天她讓1歲兒韋斯頓(Weston)在家小睡一下,她則在戶外享受陽光,好奇查看嬰兒監視器時,竟然看到離奇畫面。

I spotted a giant gorilla on my son’s baby monitor — this is what it really was https://t.co/BoBKkWCmLW pic.twitter.com/zRRAFcFZhQ