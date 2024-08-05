翁曉玲稱麟洋配是「中國人的驕傲」　黃越綏轟：恬不知恥老粉紅

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

台灣羽球男雙李洋、王齊麟4日為台灣拿下本屆首面金牌，但國民黨立委翁曉玲卻在微博稱「麟洋配」是中國人的驕傲，引起議論。對此，作家黃越綏今（5日）表示，麟洋配的成功，是從小的努力與夢想，更是這塊土地孕育的台灣驕傲，與中國何干？她批評，翁曉玲身為立委，拿著高薪，卻扮演「恬不知恥老粉紅」，如果自認為是中國人，應該立刻辭職立委並繳回薪資。

黃越綏於臉書表示，當舉國歡騰慶祝李洋、王齊麟兩位健兒，榮獲奧運金牌時。此屆國民黨不分區的立委翁曉玲，居然說這是中國人的驕傲，而且還罵記者說，我們都是中國人，不然是什麼人？

黃越綏表示，麟洋配今日的成功，不但是他們從小的努力與夢想，更是這塊土地孕育出來的台灣驕傲，與中國何干？

黃越綏批評，可惜翁曉玲身為台灣國會的立委，拿著高薪，又是台灣兩千三百五十萬人繳的稅金，但卻在面對文攻武嚇的中共時，居然扮演「恬不知恥的老粉紅」，難怪引發外界深切質疑與批判。

黃越綏認為，就像一位粉絲說的，如果她自認為是中國人，請改用中華人民共和國的護照，應該立刻辭職立委並同時繳回薪資。

最後，黃越綏強調，愛國人人有責，台灣人憑著勤奮的精神與堅定的意志，每天都在創造亮麗成績，爭取讓世界看見台灣存在，再次為所有台灣健兒們，表達最高的敬意與賀彩。

▼翁曉玲發文，「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！『中國人的驕傲』」。（圖／翻攝自PTT）