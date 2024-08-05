太早慶祝！德國田徑女選手「終點前被超越」　0.01秒之差被淘汰

▲古爾特在壓線前舉手慶祝，沒想到樂極生悲。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

德國女子田徑選手奧莉維亞·古爾特（Olivia Guerth）4日參加巴黎奧運女子3000公尺障礙賽預賽時，在快到終點時便興奮舉起雙手慶祝，怎知此舉卻樂極生悲，因為她以0.01秒之差，無緣晉級，慘遭淘汰。而她在賽場上「太早慶祝」的行為，也被德國媒體批評，犯下了「愚蠢的錯誤」。

古爾特所在的預賽第2組競爭非常激烈，僅前5名能進入決賽，而她卻只拿到第6名，當場被淘汰。事實上，在預賽的最後直線衝刺中，古爾特原本處於領先位置，於是她興奮地抬起雙手，但在衝刺到終點前，她被來自哈薩克的諾拉·傑魯托（Norah Jeruto）和英國的伊麗莎白·伯德（Elizabeth BIRD）超越，最終以第6名結束比賽。

德國《圖片報》將古爾特的敗因歸咎於她太早慶祝。報導指，儘管她以9分16秒47的成績刷新了個人最佳紀錄，但她似乎對自己能夠晉級決賽充滿信心，因此在壓線前一刻張開雙手，而這個動作也導致她停止強勁的奔跑，讓原本的歡喜瞬間變成失望，這是一個致命的錯誤。

▲德國解說員認為她犯下致命的錯誤。（圖／路透）

儘管如此，古爾特賽後接受德國公共電視台ARD採訪時表示，她接受這項結果，並將保持積極的心態。她說，「雖然決賽是我的夢想，但無法實現也無妨。我只是專注於完成好這場比賽，沒有注意到周遭發生的事。雖然沒能晉級，但我也刷新了個人最佳紀錄，希望下次『0.01秒』能站在我這邊。」

ARD的解說員、前十項全能奧運銀牌得主弗蘭克·布澤曼（Frank Busemann）稱讚了古爾特的冷靜表現。他表示，「我在現役時期從未經歷過如此些微差距的失敗，如果我是她恐怕無法如此冷靜。」

另一名解說員拉爾夫·舒爾茨（Ralf Scholz）則持不同看法。他批評古爾特犯下了愚蠢的初級錯誤，認為她應該在壓線前全力以赴，而不是過早慶祝，最終導致失敗。