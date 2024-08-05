　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

太早慶祝！德國田徑女選手「終點前被超越」　0.01秒之差被淘汰

▲▼德國女子田徑選手奧莉維亞·古爾特（Olivia Guerth）。（圖／路透）

▲古爾特在壓線前舉手慶祝，沒想到樂極生悲。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

德國女子田徑選手奧莉維亞·古爾特（Olivia Guerth）4日參加巴黎奧運女子3000公尺障礙賽預賽時，在快到終點時便興奮舉起雙手慶祝，怎知此舉卻樂極生悲，因為她以0.01秒之差，無緣晉級，慘遭淘汰。而她在賽場上「太早慶祝」的行為，也被德國媒體批評，犯下了「愚蠢的錯誤」。

古爾特所在的預賽第2組競爭非常激烈，僅前5名能進入決賽，而她卻只拿到第6名，當場被淘汰。事實上，在預賽的最後直線衝刺中，古爾特原本處於領先位置，於是她興奮地抬起雙手，但在衝刺到終點前，她被來自哈薩克的諾拉·傑魯托（Norah Jeruto）和英國的伊麗莎白·伯德（Elizabeth BIRD）超越，最終以第6名結束比賽。

德國《圖片報》將古爾特的敗因歸咎於她太早慶祝。報導指，儘管她以9分16秒47的成績刷新了個人最佳紀錄，但她似乎對自己能夠晉級決賽充滿信心，因此在壓線前一刻張開雙手，而這個動作也導致她停止強勁的奔跑，讓原本的歡喜瞬間變成失望，這是一個致命的錯誤。

▲▼德國女子田徑選手奧莉維亞·古爾特（Olivia Guerth）。（圖／路透）

▲德國解說員認為她犯下致命的錯誤。（圖／路透）

儘管如此，古爾特賽後接受德國公共電視台ARD採訪時表示，她接受這項結果，並將保持積極的心態。她說，「雖然決賽是我的夢想，但無法實現也無妨。我只是專注於完成好這場比賽，沒有注意到周遭發生的事。雖然沒能晉級，但我也刷新了個人最佳紀錄，希望下次『0.01秒』能站在我這邊。」

ARD的解說員、前十項全能奧運銀牌得主弗蘭克·布澤曼（Frank Busemann）稱讚了古爾特的冷靜表現。他表示，「我在現役時期從未經歷過如此些微差距的失敗，如果我是她恐怕無法如此冷靜。」

另一名解說員拉爾夫·舒爾茨（Ralf Scholz）則持不同看法。他批評古爾特犯下了愚蠢的初級錯誤，認為她應該在壓線前全力以赴，而不是過早慶祝，最終導致失敗。

 

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／高承睿第3局11比6拿下　總局數2比1聽牌
快訊／超新星高承睿次局9比11　總局數戰成1比1
快訊／孟加拉總理「搭軍機逃亡」！　示威群眾攻占官邸
快訊／第3點高承睿大逆轉！　首局拿下
快訊／林昀儒3比0輕鬆解決對手　中華男團連拿2點聽牌
快訊／林昀儒次局12比10逆轉勝　連拿2局聽牌
美股再倒！蘋果盤前跌6％　NVIDIA失守百元
快訊／林昀儒首局11比7！　輕鬆拿下
快訊／彭名揚才起跑停下　跨欄400公尺棄賽
李洋父不會外語、轉機卡關　「咬牙買9萬機票」飛巴黎為子加油

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美到以為是AI！　匈牙利21歲擊劍女將「脫下面罩」仙氣爆表

快訊／孟加拉總理請辭「搭軍機逃亡」！　示威群眾攻占官邸

12歲少女遭13男「輪流性侵」！　泰國渡假村淪淫窟

「麟洋金牌戰」不只比羽球　路透：凸顯兩岸分歧漸深

布林肯警告G7　伊朗、黎巴嫩真主黨24hrs內報復攻擊以色列

太早慶祝！德國田徑女選手「終點前被超越」　0.01秒之差被淘汰

金正恩親自設計！　北韓部署250具「新型飛彈發射器」

「戴眼鏡跨欄」衝出小組第一！　中國20歲書生跑者爆紅

中東戰鼓響！各國公民搶離境　黎巴嫩機場現人龍

賀錦麗副手最快明出爐！3人接受面試「他最有力」　賓州將合體亮相

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

美到以為是AI！　匈牙利21歲擊劍女將「脫下面罩」仙氣爆表

快訊／孟加拉總理請辭「搭軍機逃亡」！　示威群眾攻占官邸

12歲少女遭13男「輪流性侵」！　泰國渡假村淪淫窟

「麟洋金牌戰」不只比羽球　路透：凸顯兩岸分歧漸深

布林肯警告G7　伊朗、黎巴嫩真主黨24hrs內報復攻擊以色列

太早慶祝！德國田徑女選手「終點前被超越」　0.01秒之差被淘汰

金正恩親自設計！　北韓部署250具「新型飛彈發射器」

「戴眼鏡跨欄」衝出小組第一！　中國20歲書生跑者爆紅

中東戰鼓響！各國公民搶離境　黎巴嫩機場現人龍

賀錦麗副手最快明出爐！3人接受面試「他最有力」　賓州將合體亮相

低壓帶進逼明後天「下最大」　一圖看懂降雨趨勢

美到以為是AI！　匈牙利21歲擊劍女將「脫下面罩」仙氣爆表

快訊／超新星高承睿第3局11比6拿下　總局數2比1聽牌

YTR眾量級Andy爆「家寧逐漸消失」首同框！　陪凍卵私下互動曝光

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」青澀模樣曝光　網心疼：明明就是女孩子

七夕情人節到高雄放閃！浪漫景點、旅宿餐飲優惠全攻略

新青安「誰都能貸8成」？　拉高貸款成數、核貸率撇步一次看懂

胡瓜酬勞全捐超霸氣！　還現身長照機構「同歡長輩」

馬英九赴泰國演說　專家警告台灣「持續衝撞」恐步烏克蘭後塵

高雄大順路常塞爆！交通局曝解方　走龍德新路、龍德東路更順

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

國際熱門新聞

林郁婷陷性別爭議　國際拳總今晚開記者會

iPhone 17將迎最大更新　外媒建議跳過i16

爆紅泳將怨選手村太爛　睡公園畫面瘋傳

太早慶祝！德田徑女選手「0.01秒差」被淘汰

荷蘭女選手一開口全網驚呆：米老鼠？

韓22歲選手沒得獎「痛失免兵役」爆哭

曾躲地牢躲砲彈　烏克蘭跳高女神奪金

美情報：伊朗5日將對以色列發動大規模空襲

羽球金牌戰中國盯梢　台球迷創意「挺麟洋」

中國奪金陷禁藥疑雲　英國「蛙王」開轟

開戰近了！　美籲公民「盡快離開黎巴嫩」

力挺林郁婷　國際奧會：國際拳總檢驗不合理

各國公民搶離境　黎巴嫩機場現人龍

錢不夠遭司機逼道歉　男童頂烈日走2小時回家

更多熱門

相關新聞

焦凡凡公開王齊麟私訊獲讚「幸運女神」！　嗨喊：真的做到了

焦凡凡公開王齊麟私訊獲讚「幸運女神」！　嗨喊：真的做到了

台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（4）日以2比1擊敗中國組合梁偉鏗、王昶，成功二連霸奪得金牌，熱血賽事令全台民眾沸騰不已，其中也包含女星焦凡凡，她稍早透過Threads曬出一張金牌戰前私訊王齊麟的對話內容，感動表示：「你跟李洋真的做到了，你們好棒！」

王齊麟來自書香世家　獨特成長歷程

王齊麟來自書香世家　獨特成長歷程

駐法大使親頒發總統賀電給麟洋

駐法大使親頒發總統賀電給麟洋

台專家質疑IBA性別醫學常識認知

台專家質疑IBA性別醫學常識認知

翁曉玲稱麟洋配是「中國人的驕傲」　黃越綏轟：恬不知恥老粉紅

翁曉玲稱麟洋配是「中國人的驕傲」　黃越綏轟：恬不知恥老粉紅

關鍵字：

田徑奧運德國古爾特2024奧運2024奧運田徑2024奧運國際

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

李洋比賽為何一直講話？

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

王齊麟新搭檔是羅嘉翎男友

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

麥當勞應援奧運！「5萬份大麥克買1送1」明天開搶

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面