慶麟洋配鍍金！高雄飯店推啤酒買1送1　入住最美酒店再送1晚

▲李洋、王齊麟在巴黎奧運男子羽球男雙奪下奧運金牌。（圖／中華奧會提供）

記者許宥孺／高雄報導

中華隊羽球男雙組合「麟洋配」在巴黎奧運成就二連霸，慶祝金牌入袋，高雄飯店、餐飲業者齊推餐飲、住宿優惠，包括金牌啤酒買1送1，入住有「最美飯店」之稱的承億酒店，再加碼送搭遊艇雙人遊，或是可以選承億文旅平日五館住宿券，相當於住一晚送一晚。

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▲▼H2O水京棧國際酒店頂樓轉播中華隊賽事。（圖／H2O水京棧國際酒店提供）

奧運期間，H2O水京棧國際酒店在頂樓泳池酒吧500吋大螢幕轉播中華隊賽事，發放每人一支加油棒，為中華健兒盡情加油，若是當天中華隊獲勝，全場將招待一杯shot。歡慶李洋、王齊麟成就二連霸，齊日起至8月11日全館金牌啤酒買一送一，至8月31日第二晚住宿只要3999元起，再抽豪華客房住宿券。

▲李洋、王齊麟東奧奪金後，曾入住高雄圓山大飯店。（圖／高雄圓山大飯店提供）

李洋和王齊麟在東京奧運第一次鍍金，回國後曾到高雄參加土銀舉辦的活動，當時兩人就入住在高雄圓山大飯店，如今麟洋配再度奪金，圓山飯店也慶祝兩人為國爭光，即日起至8月31日推出客房優惠，市景雙人房每晚3850元直接升等大套房，再送金牌啤酒6瓶，每日限量5間。此外，一樓大廳酒吧也推出金牌啤酒、圓山圓珍奶、圓山冷泡茶等商品買一送一。

高雄萬豪酒店歡慶「麟洋配」奪得奧運金牌，皇豪中餐廳即日起至8月31日，推出台灣金牌啤酒及百威啤酒買一送一，不限組數(須收取原價一成服務費，假日及特殊節慶不適用)。

▲承億酒店推出2大住宿優惠，每晚6666元起。（圖／承億酒店提供）

▲其中「金牌之旅」專案可以搭輕奢遊艇雙人遊。（圖／承億酒店提供）

曾榮獲「全台最美飯店」與「全台最美客房」雙大獎的高雄承億酒店也慶祝麟洋配二度奪金，重磅推出住宿優惠，即日起至10日開放搶訂。「好事成雙專案」平日雙人住宿每晚6666元起含早餐，再加碼送承億文旅平日五館住宿券，相當於住一晚送一晚；「金牌之旅」平日雙人住宿同樣是6666元起，專案含早餐、RAR BAR雙人套餐以及輕奢遊艇雙人遊，吃、住、玩一次滿足。

義大遊樂世界也祭出慶祝快閃活動，即日起於「義大遊樂世界」官方臉書貼文留言，標記3位好友、給運動員打氣祝福以及一張與大義吉祥物合照，最後公開分享貼文，確認收到小編回覆後即享免費入園。