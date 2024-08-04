開放民眾免費觀賞電影！　民眾黨舉辦5個月「全台北市巡迴影展」

▲民眾黨台北市黨部舉辦2024民眾影展TPP Film Festival開幕放映暨記者會。（圖／民眾黨台北市黨部提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨台北市黨部2024民眾影展正式開跑，第一場於8月4日在欣欣秀泰影城登場，放映第59屆金馬獎最佳導演與最佳女配角獎得主《哈勇家》，並找來民眾黨主席柯文哲的夫人陳佩琪一同參加；民眾影展預計將在8月至12月間於台北市12個行政區巡迴播映，為民眾帶來眾多精彩的經典國片與得獎紀錄片。

民眾影展的理念是透過選片結合特殊的播映場域，喚起民眾的共同回憶，凝聚民眾的歸屬感。《哈勇家》所講述的家庭中遇到的悲歡離合、親子衝突，乃至鄉里競選、草根人物，都是台灣主流社會共通的生活經驗，正是影展的8月主題所傳達的理念。

此次民眾影展的主題圍繞台北人共通的生活經驗與回憶，選片包括紀錄台北生活點滴的電影如《飲食男女》、《愛情萬歲》，以及在台灣人回憶中佔據重要地位的胡金銓的武俠系列電影等。

而民眾影展從8月開始持續至年底，每月週末傍晚在台北各地pop up放映，影展主題每月不同，8月為家庭主題，9月則聚焦中秋團聚，10月與市民歡度萬聖節，11月探討愛情與單身，12月則與民眾一同迎來聖誕與跨年。

此次影展將配合播映的片單，選擇特定場地進行放映，時而在鄰里間的里民活動中心，時而走出戶外、進入商圈，讓來來往往的民眾都可以加入到電影放映中，且影展將完全免費，開放給所有民眾參加。

民眾影展不僅是對台北生活的一次集體回顧，更是市民共度美好時光的一次契機。民眾黨台北市黨部邀請所有市民一起參與，體驗這場獨特的文化盛宴，共同感受電影帶來的無限魅力。詳細電影片單以及各放映場次的時間地點，可關注民眾黨台北市黨部臉書粉專與官方Line帳號。