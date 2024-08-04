　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

根本不該幻想！陳佩琪澄清「遺憾藍白合」原委　要這2人一拳打昏柯文哲

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪近期頻更新臉書，日前提到2024總統選舉「藍白合」，認為柯絕對有遺憾，引發外界熱議。陳佩琪4日出面說明為什麼寫柯文哲有「遺憾」，是柯作為總統候選人時，不該幻想「藍白合」觀念，並笑說當時的競辦主任黃珊珊、發言人陳智菡沒一棒敲醒柯文哲，也應該一拳把柯文哲打昏，沒做到這2點，確實是有點罪人。

▲▼陳佩琪出席「2024民眾影展TPP Film Festival」開幕放映記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲陳佩琪出席「2024民眾影展TPP Film Festival」開幕放映記者會。（圖／記者袁茵攝）

陳佩琪4日出席民眾黨台北市黨部舉辦的2024民眾影展TPP Film Festival開幕放映暨記者會，被問到日前寫「藍白合」文章一事，陳佩琪回應，自己近期看到新聞寫柯文哲後悔當時「藍白合」等內容，覺得有一些誤會，自己的意思是柯文哲當時作為總統候選人，不該去幻想藍白合，這些觀念都不該有，應該要隔絕掉，所以柯文哲後悔遺憾的是，當初怎麼會有這種觀念去做「藍白合」，不該有這個idea（主意）。

陳佩琪開玩笑地說，自己3日參加黨慶時，跟陳智菡、黃珊珊說「別人稱我們3個人是民眾黨3大罪犯」，因為陳智菡應該要擋在第一線，「我說妳（陳智菡）怎麼沒一棒把他（柯文哲）敲醒？我跟黃珊珊說，陳智菡沒一棒敲醒的話，妳就要一拳把他打昏！你們倆沒做到這個的話，應該是有點罪人。」

最後，陳佩琪重申，柯文哲的遺憾跟有點後悔，應該是前面為什麼要做這些事情，為什麼會有這個想法，或是踏進去簽六點協議，難怪3日被民眾黨立委黃國昌炎上。

▼陳佩琪、蔡壁如、黃瀞瑩出席「2024民眾影展TPP Film Festival」開幕放映記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲▼陳佩琪、蔡壁如、黃瀞瑩出席「2024民眾影展TPP Film Festival」開幕放映記者會。（圖／記者袁茵攝）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／「台灣女拳王」林郁婷打趴對手！　挺進4強保銅
獨／無業男辦性愛挑戰！騙砲6女撐15分沒射　許藍方：可自我訓
46歲孫芸芸曬逆天修長美腿！　飲食照曝光網驚：沒辦法做到
4強賽領先卻傷退！馬琳趴地痛哭　觀眾紅了眼眶鼓掌致敬
快訊／新北除草工滑落邊坡　生死不明！
快訊／國1連環撞！　嚴重回堵6公里
麟洋配今晚搶金「對手太帥」！　高顏值照被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

報名遊戲卻額滿？柯粉不滿「又玩同一招」　蔡壁如：7／17就說可參加

根本不該幻想！陳佩琪澄清「遺憾藍白合」原委　要這2人一拳打昏柯文哲

曝退休後一定入民眾黨原因　陳佩琪駁「備位主席」：我老公當得很好啊

蔣市府人事異動！前美女主播任副發言人　陳彥元回台大醫「新局長曝光」

「兩岸問題兩岸自己解決」　馬英九：沒有美國或是他國介入空間

王鴻薇砲轟《零日攻擊》　製作人揭秘辛回應：別因題材就擅自定義

「賴清德昔喊修財劃法最大聲！」　朱立倫要財政部最慢9月提版本

蔡英文將循「李登輝模式」訪日？　蔡英文辦公室：目前並無此安排

共軍《戰海疆》統戰片恫嚇台灣　王定宇：好戰者必亡

釋憲終局辯論攻五權分立權限　藍論述立院調查權「對事不對人」

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

羅志祥揭「3張合照5張抱抱」心酸由來　「都是為了報答歌迷」：他們不想我丟臉..

農曆7月少穿黑、紅色　廖大乙：忌說「鬼」字

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住

報名遊戲卻額滿？柯粉不滿「又玩同一招」　蔡壁如：7／17就說可參加

根本不該幻想！陳佩琪澄清「遺憾藍白合」原委　要這2人一拳打昏柯文哲

曝退休後一定入民眾黨原因　陳佩琪駁「備位主席」：我老公當得很好啊

蔣市府人事異動！前美女主播任副發言人　陳彥元回台大醫「新局長曝光」

「兩岸問題兩岸自己解決」　馬英九：沒有美國或是他國介入空間

王鴻薇砲轟《零日攻擊》　製作人揭秘辛回應：別因題材就擅自定義

「賴清德昔喊修財劃法最大聲！」　朱立倫要財政部最慢9月提版本

蔡英文將循「李登輝模式」訪日？　蔡英文辦公室：目前並無此安排

共軍《戰海疆》統戰片恫嚇台灣　王定宇：好戰者必亡

釋憲終局辯論攻五權分立權限　藍論述立院調查權「對事不對人」

電視台系統故障　猿龍戰無法提供重播輔助畫面

王威晨感冒臨時缺陣　平野惠一下半季啟動30歲以上球員輪休

房貸緊縮！八大行庫本月追回新青安百億優貸款　民營設3關卡緩借

報名遊戲卻額滿？柯粉不滿「又玩同一招」　蔡壁如：7／17就說可參加

快訊／「台灣女拳王」林郁婷打趴對手　強勢挺進4強保銅

麟洋配今晚金牌戰！過去「5次交手」中國組合　戰績曝光

以色列特拉維夫郊區發生持刀攻擊案　釀2死2傷

「把健康寶寶還給爸媽！」全台貓頭鷹禁止私養　遇受傷鳥寶快通報

19歲兒認養小孩超有愛！陳子強笑：我要變成阿公了

中國結婚登記再創新低　1至6月年減近50萬對

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

政治熱門新聞

若「麟洋配」今晚奪金　蔣萬安曝獎金加碼

高嘉瑜控車庫娛樂詐騙！買票慘變付費會員

賄選犯、放棄國籍者都成國策顧問？　媒體人籲總統府出面釋疑

黨慶火烤柯文哲　黃國昌、陳智菡諷：智商157被騙去簽6點協議？

「麟洋配」遭酸民攻擊只想拿獎金　周玉蔻挺：給他們2億都不嫌多

快訊／28架共機傍晚「四面環台」襲擾我空域　配合共艦聯合戰備警巡

0403強震後最新觀測　花蓮壽豐站抬高逾39公分全台最多

火線人物／「上對下、比你大」爆紅　翁曉玲曝心境認該收斂

「藍白不合」柯文哲棄保得利？　林濁水揭真相：連後悔都在騙自己

新竹都城隍告誡！綠議員穿「大算盤」潮T

快訊／中共36戰機、12共艦「四面環台」　航跡圖滿滿紅框

曝奧運政治學「賴清德遠不如蔡英文」　他揭玄機：兩人較勁意味濃

憲法法庭高度政治角力　學者：對抗最高民意機構恐釀「反民主」困境

賴清德新資政涉Metoo、賣藥仔　朱立倫：國家變賴家

更多熱門

相關新聞

曝入黨原因　陳佩琪駁「備位主席」

曝入黨原因　陳佩琪駁「備位主席」

民眾黨主席柯文哲妻子、醫生陳佩琪將於9月27日從聯合醫院退休，日前透露沒了公務員身份後，認真考慮要加入民眾黨，引發外界熱議，並被解讀是「備位主席」。陳佩琪4日現身民眾黨活動，坦言自己若要參加地方黨部婦女活動，要入黨比較方便，並透露9月、10月的公益活動規劃，但並不曉得「備位主席」風聲，「我先生（柯文哲）當主席當得很好啊！」

金牌戰前夕收酸民私訊　李洋金門親友團抱不平

金牌戰前夕收酸民私訊　李洋金門親友團抱不平

船員手遭風扇切斷　空勤黑鷹吊掛救援

船員手遭風扇切斷　空勤黑鷹吊掛救援

不甩柯文哲稱藍白DNA差太多　朱立倫冷回應

不甩柯文哲稱藍白DNA差太多　朱立倫冷回應

「藍白不合」柯文哲棄保得利？　林濁水揭真相：連後悔都在騙自己

「藍白不合」柯文哲棄保得利？　林濁水揭真相：連後悔都在騙自己

關鍵字：

民眾黨陳佩琪柯文哲陳智菡黃珊珊藍白合影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

溺斃高中生「竟被迫下水」　閨蜜淚：在水裡7分鐘多絕望

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

麟洋配爭金前遭酸「專贏奧運領獎金」

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

日男超想追AV女優！她揭「AV女優私下3種真面目」

花蓮透天厝車庫烈焰狂燒　屋主困3樓嗆傷

大蛇丸31歲買人生第一間房！2750萬入手百坪透天

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

即／「台中最強燒鵝餐廳」清晨火警　訂位全取消

苗栗海邊租賃車沒熄火！車內3人已死亡

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

開戰近了！　美籲公民「盡快離開黎巴嫩」

更多

最夯影音

更多

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了

有工作了！樂天女孩Yuri「1年沒收入」　明年跳槽別隊？「滿多隊有來詢問」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面