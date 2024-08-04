根本不該幻想！陳佩琪澄清「遺憾藍白合」原委　要這2人一拳打昏柯文哲

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪近期頻更新臉書，日前提到2024總統選舉「藍白合」，認為柯絕對有遺憾，引發外界熱議。陳佩琪4日出面說明為什麼寫柯文哲有「遺憾」，是柯作為總統候選人時，不該幻想「藍白合」觀念，並笑說當時的競辦主任黃珊珊、發言人陳智菡沒一棒敲醒柯文哲，也應該一拳把柯文哲打昏，沒做到這2點，確實是有點罪人。

▲陳佩琪出席「2024民眾影展TPP Film Festival」開幕放映記者會。（圖／記者袁茵攝）

陳佩琪4日出席民眾黨台北市黨部舉辦的2024民眾影展TPP Film Festival開幕放映暨記者會，被問到日前寫「藍白合」文章一事，陳佩琪回應，自己近期看到新聞寫柯文哲後悔當時「藍白合」等內容，覺得有一些誤會，自己的意思是柯文哲當時作為總統候選人，不該去幻想藍白合，這些觀念都不該有，應該要隔絕掉，所以柯文哲後悔遺憾的是，當初怎麼會有這種觀念去做「藍白合」，不該有這個idea（主意）。

陳佩琪開玩笑地說，自己3日參加黨慶時，跟陳智菡、黃珊珊說「別人稱我們3個人是民眾黨3大罪犯」，因為陳智菡應該要擋在第一線，「我說妳（陳智菡）怎麼沒一棒把他（柯文哲）敲醒？我跟黃珊珊說，陳智菡沒一棒敲醒的話，妳就要一拳把他打昏！你們倆沒做到這個的話，應該是有點罪人。」

最後，陳佩琪重申，柯文哲的遺憾跟有點後悔，應該是前面為什麼要做這些事情，為什麼會有這個想法，或是踏進去簽六點協議，難怪3日被民眾黨立委黃國昌炎上。

▼陳佩琪、蔡壁如、黃瀞瑩出席「2024民眾影展TPP Film Festival」開幕放映記者會。（圖／記者袁茵攝）