「藍白不合」柯文哲棄保得利？　林濁水揭真相：連後悔都在騙自己

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

桃園市議員黃敬平日前爆料，民眾黨主席柯文哲曾「後悔藍白合破局」。但柯文哲夫人陳佩琪則回應，柯文哲認為要是「沒有藍白合」，他的民調始終維持第二，最後會是藍投白，柯文哲會是棄保效應得利者。對此，前立委林濁水今（4日）表示，從民調觀察，當時8月縱使藍營全部棄保，白營也當選不了，根本「只剩藍白合一條路」，柯文哲連後悔時都在自己騙自己。

針對「柯文哲後悔藍白合破局」，陳佩琪2日回應，「後悔」這兩字太強烈，遺憾是絕對有的，「後悔」可能有一絲絲。她說，柯文哲曾表示，選戰中，民調掉的一方就是被棄保對象，要是沒有這段藍白合的話，民調會始終維持第二，最後投票意向會是藍投白，但若合的話，白的支持者投不下藍，所以自己會是棄保效應的得利者，這就是柯文哲遺憾和一絲絲後悔的部分。

對此，林濁水於臉書表示，柯文哲後不後悔藍白合破局，成了羅生門。消息一再改版，柯的最新版本，要是沒有藍白合的話，民調始終維持第二，最後投票意向會是藍投白；但白無法投藍，若不合的話，柯文哲自己最終會是棄保效應得利者，語調既遺憾又後悔。

林濁水認為，從民調上看去年5到8月柯的確都第二，但6月後藍白一路下滑，到了8月藍白合起來都沒有綠一人多，縱使藍全部棄保到成0，白也當選不了，根本「只剩藍白合一條路」，直到9月藍白要合支持才上升，可見藍白合才會受到支持，所以最終10月破局，白的支持度潰堤。

最後，林濁水強調，聽其言觀其民調起伏，駭然連後悔時都在自己騙自己。

▼林濁水貼出2024總統大選三黨支持度。（圖／翻攝自Facebook／林濁水，點圖放大）

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

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