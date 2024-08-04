曝退休後一定入民眾黨原因　陳佩琪駁「備位主席」：我老公當得很好啊

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲妻子、醫生陳佩琪將於9月27日從聯合醫院退休，日前透露沒了公務員身份後，認真考慮要加入民眾黨，引發外界熱議，並被解讀是「備位主席」。陳佩琪4日現身民眾黨活動，坦言自己若要參加地方黨部婦女活動，要入黨比較方便，並透露9月、10月的公益活動規劃，但並不曉得「備位主席」風聲，「我先生（柯文哲）當主席當得很好啊！」

▲陳佩琪、蔡壁如、黃瀞瑩出席「2024民眾影展TPP Film Festival」開幕放映記者會。（圖／記者袁茵攝）

陳佩琪4日出席民眾黨台北市地方黨部舉辦的2024民眾影展TPP Film Festival開幕放映暨記者會，針對要入黨一事，陳佩琪表示，自己在臉書寫退休後考慮入黨，是因為最近很多組織部的人說地方黨部要成立婦女部門，並舉辦活動想邀陳佩琪參與，「我覺得如果幫民眾黨地方黨部做一些婦女活動，當然是入黨比較方便，所以才考慮說事後入黨」。

陳佩琪也透露，自己9月27日退休、9月28日要在台南參加活動與演講，10月中則到台東幫兒童義診、偏鄉小孩課業輔導，但退休後要從事公益活動需要錢，所以才講說「看看民眾黨裡面有哪些基金會跟協會，讓我寄生一下，我如果有些資金來源，若民眾黨也能提供些志工黨工，讓我做基金會公益活動時，也可以陪著我一起出去。」

面對外界解讀可能成為「備位主席」，陳佩琪說自己不知道，雖然公務人員可以入黨，但她覺得等到退休、沒公務員身份後再入黨，比較不會造成醫院公家體系困擾。媒體追問，是不是一定入黨？陳佩琪坦言「對」，但再度重申入黨考量是為參加各黨部婦女活動，這樣有黨的身份比較方便，「我不曉得這個（備位主席），我先生（柯文哲）當主席當得很好啊！」

被問到是不是9月27日退休當天就入黨？陳佩琪直言「不會啦！再看看吧！」因為自己本業還是醫生，得找到下一份工作維持家裡生計，才是最重要的事情。至於要找醫療方面的工作兼差，怎麼與出席公益活動平衡？陳佩琪稱，自己看到不少名人在做公益活動，所以一樣就是有自己的本業，但本業外可以從事一些活動。