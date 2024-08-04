報名遊戲卻額滿？柯粉不滿「又玩同一招」　蔡壁如：7／17就說可參加

▲蔡壁如出席「2024民眾影展TPP Film Festival」開幕放映記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨3日在高雄舉辦黨慶活動，只見前立委蔡壁如有出席，卻沒上台一起玩遊戲；而蔡壁如稱報名時有表達可以參加趣味競賽，卻被告知額滿，使民眾黨支持者反擊，黨中央第一時間就有請示過蔡，但蔡說不參加。面對雙方說法對不上，蔡壁如4日受訪時回應，自己7月17、18日說會出席且可參加活動，但可能是太晚報名，進而報名額滿。

民眾黨台北市黨部4日下午舉辦2024民眾影展TPP Film Festival開幕放映暨記者會，民眾黨主席柯文哲的夫人陳佩琪、蔡壁如與台北市議員黃瀞瑩皆到場。

被問到參加黨慶卻未出席趣味競賽活動一事，蔡壁如說明，應該是自己的報名時間比較晚，黨部透過LINE詢問會不會出席，印象是7月17日、18日，「我跟他講說我會出席，也可參與活動」，但後來可能是太晚報名，所以就已經報名額滿，自己則想說「哇這麼踴躍」。

蔡壁如提及，自己在黨部有個創新創業委員會，黨慶時有個攤位，所以自己就待在該處，加上很多參與黨慶的都是年輕人，剛好隔壁也有連鎖加盟創業大展，有諸多年輕人去談創業。

另外，由於前海基會董事長鄭文燦涉貪案就是在生日當天出事，面對8月6日將迎來柯文哲的生日，會不會擔心是下個鄭文燦？蔡壁如說，有亞斯伯格症候群的人不知道怎麼貪，上廣播節目時只是真性情的表現，相信柯文哲的人格，不會有什麼事情。

▲台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如出席「民眾黨2024年黨代表大會暨黨慶」。（圖／記者陳家祥攝）

民眾黨3日在高雄展覽館舉辦黨慶活動，蔡壁如也親自現身出席，卻沒上台參加趣味遊戲，僅在台下顧攤位，再度引發內鬥聯想。蔡壁如3日受訪時表示，自己在報名的時候就說要參加且要玩遊戲，結果對方說額滿了，所以自己就說那出席就好。

不過，民眾黨支持者粉專「民眾講堂-全民參與共榮平台」批評，這不是第一次了，黨中央第一時間就已先請示她，也猜到她又要玩同一招，還好有先留紀錄。

「民眾講堂-全民參與共榮平台」指出，本想放著讓新聞燒一下，看她可以再扯出多少謊，雖然後續劇本八九不離十，下一步應該就是放消息給親她的名嘴炒作，然後閨蜜、信徒出來帶風向；但看到今天所有全黨黨公職拼盡全力，只是為了辦好活動，尤其這段期間為了把黨慶辦好，主辦單位真的是沒日沒夜、焦頭爛額，真的不願意他們的努力又被假新聞給抹煞。

「民眾講堂-全民參與共榮平台」稱，想起每當全黨團結一心的時候，都有人刻意用片面資訊、刻意影射、引發爭議、為了自己把整個團隊的努力踩在腳下，「只能說有關她的風評真的是空穴不來風」。

▼民眾黨支持者粉專發文批評，蔡壁如稱有要參加活動且要玩遊戲，但卻被對方說額滿，「這不是第一次」。（圖／翻攝自Facebook／民眾講堂-全民參與共榮平台）