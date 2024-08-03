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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨慶火烤柯文哲　黃國昌、陳智菡諷：智商157被騙去簽6點協議？

▲▼民眾黨2024年黨代表大會暨黨慶，現場氣氛歡樂。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨2024年黨代表大會暨黨慶，現場氣氛歡樂。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／高雄報導

民眾黨3日於高雄舉行黨代表大會暨5週年黨慶。這次黨慶一改過往，採黨內對抗賽的方式，還特別在比賽開始前規劃「火烤柯文哲」的環節，擔任隊長的立院黨團總召黃國昌就質疑柯，「一個號稱智商157的人，去年怎麼會被國民黨騙去簽6點協議？」另名隊長陳智菡則開酸，對數字這麼專精，「為什麼談6點協議時，讓3%、6%搞不清楚？」

火烤（roast）是源自脫口秀或單口喜劇中的一種表演形式，演員們透過不留情面的挖苦、吐槽甚至人身攻擊，以笑話方式達到令人捧腹的效果。面對兩位心腹大將的挖苦，甚至可以說是心裡話，柯文哲仍遵守不能回話的規定，靜靜聽著二人「抱怨」，但面色一度鐵青。

黨團總召黃國昌開場就舉著手說，因為看到柯文哲就想到柯曾說過，看到怪怪的就忍不住要舉手，「為什麼覺得怪怪的？我就好奇，一個號稱智商157的人，去年怎麼會被國民黨騙去簽6點協議？」

黃國昌還說，柯文哲最喜歡的就是7點30分上班，當他加入民眾黨時覺得，「7點30分上班，也太晚了吧？真是太離譜了」。黃還提到，最近柯主席傳簡訊問他如何提高頻道流量，但他怕主席會想起不好的回憶，因此不會念簡訊，只見此時大螢幕上秀出去年君悅飯店藍白合破局時，國民黨總統候選人侯友宜當場念出柯傳給他簡訊內容時的畫面。

接著黃國昌說，後來他也沒有回答柯文哲的問題，「因為，愚人的問題，智者無法回答」。黃還自嘲，謝謝柯文哲讓他入黨，兩人也有很多共通點，唸台大、當過黨主席，「我們的農地也都長出停車場」。

接著登場的陳智菡則說，「柯文哲真的智商157嗎？為什麼被別人說圖利的時候還承認？是嫌柯黑不夠多？嫌劉寶傑節目（關鍵時刻）收視率不夠高嗎？」陳還說，柯文哲就是民眾黨的流量密碼，還說接班人是誰？是黃國昌還是黃珊珊？該不會接班人也有2年條款？

陳智菡還說，柯文哲絕對是第三勢力的代名詞，「但不是形容詞，是真正用數字、選票算出來的事實」。陳也提到，柯文哲真的很聰明，知道牛頓力學、量子力學，「但我搞不懂，對數字這麼專精，為什麼談6點協議時，讓3%、6%搞不清楚？」

▲▼民眾黨2024年黨代表大會暨黨慶，現場氣氛歡樂。（圖／記者陳家祥攝）

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黨慶火烤柯文哲　黃國昌、陳智菡諷：智商157被騙去簽6點協議

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