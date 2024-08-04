重塑改造知卡宣親水公園！花蓮投注3600萬　優化設施與動線

▲爭取花東基金進行公園重塑，在陸地區域打造5座不同主題的共融遊戲場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

知卡宣綠森林親水公園是花蓮縣政府打造的全國唯一森林水上樂園，每年總是吸引大批觀光人潮前來戲水消暑，為提供更安全無虞的遊憩環境，花蓮縣政府爭取3625萬經費改造設備及動線，以增進環境安全、落實舒適體驗為理念，讓園區能接續乘載下一個十年的歡樂戲水記憶。

縣長徐榛蔚表示，坐落於吉安鄉的知卡宣綠森林親水公園距離花蓮市區僅10分鐘車程，廣達18公頃的盎然園區，花蓮縣政府在民國103年開始逐步建置戲水區域，依幼兒、兒童年齡層設置相應遊憩區域，並設有滑道、造浪池、漂漂河等共9個戲水設施，近年爭取花東基金進行公園重塑，在陸地區域打造了5座不同主題的共融遊戲場，更不定期辦理體驗活動邀請民眾參與，深受家長及孩子們的喜愛，是一座設施全面且安全舒適的多元化森林親水公園。

花蓮縣政府農業處表示，知卡宣重塑改造計畫分為兩項，第一項為知卡宣景觀亮點改造，內容為園區內六角廁所整建，增加無障礙與親子廁所空間，停車場周遭及排水改善，中門至荷花池步道鋪面換新，南埔原生植物鋪面改善，荒野冒險島至中央地景鋪面改善等，解決園內鋪面平亂破碎、低窪積水問題，同時營造公園亮點，提供更多友善的無障礙設施，讓大小朋友與身心障礙者到此也能無障礙的體驗各項親水設備。

第二項為戲水區整建，除戲水設施的全面檢視修整外，還有將雨淋池更換為泡沫池，新設水源供戲水使用，兒童池周邊排水改善，機房全面檢修，幼幼池遮陽網換新，滑道保養及池底塗佈，兒童池入口新設雨淋池，零星設施維修及清洗等設備翻新改善，解決戲水期間園區水壓不足、積水、設備老舊、遊客刮傷意外等安全性問題，同時引入大型泡沫機互動設施，提升趣味性。

兩項改造工程皆已於六月完工，今年夏天入園的民眾在園區環境、遊憩裝置上都能有不同於過往的全新感受，縣府也積極在知卡宣公園導入當地特色及共融式遊具，打造優質多元的「共融式遊戲場公園」，打造優質多元的公園空間環境，並導入時下提倡的公園友善共融概念，讓知卡宣公園不再只是夏日玩水的代名詞，而是友善的、漂亮的、充滿驚喜的、深具吸引力且四季皆宜的最佳觀光去處。

