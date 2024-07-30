花蓮知卡宣公園受災嚴重！月底恢復開園　七夕市集熱鬧登場

▲▼受強颱凱米侵襲，花蓮知卡宣綠森林親水公園園區樹木多處倒塌，受到嚴重影響。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受強颱凱米侵襲，花蓮知卡宣綠森林親水公園園區受到嚴重影響，樹木多處倒塌，於凱米颱風後即關閉園區進行整理。縣府團隊和合作的工程單位全力投入復建工作，知卡宣公園園區及戲水活動將於本週三（7 ／31）恢復開放，另在本週六（8 ／3），親水公園將舉辦「知你.知我 七夕市集活動」活動，為大家帶來一場精彩豐富的節慶活動。

活動當天，特別邀請了當地眾多知名胖卡餐車，包括擘餅舖、墊肚肚糖餅、酥酥堡、彩虹臭薯條、陷食、二把手燒烤、魔法豬日式脆皮雞蛋糕等，為您帶來美味的食物饗宴。此外，還有創意手作及農特產市集攤位，滿足您的購物樂趣外，同時也安排了豐富的親子互動A好康活動，讓每一個家庭都能享受悠閒愉快的時光。

▲▼縣府團隊和合作工程單位全力投入復建，7 ／31恢復開放。

縣長徐榛蔚說，知卡宣戲水活動期間，種子圖書館每週假日舉辦農村自然療愈體驗活動，讓讓參與的民眾在大自然中得到身心靈的放鬆與療癒。而夜幕降臨後，精彩的光雕秀將在親水公園為大家帶來全新的視覺饗宴，誠摯邀請大家和摯愛親友一同到知卡宣共度愉快又充實的假期時光，創造美好回憶，千萬別錯過！

農業處長陳淑雯說，再次提醒大家，來到知卡宣戲水區必須穿著正式的泳裝及泳帽，泳裝材質需為萊卡材質。

8月3日活動時間：

市集活動時間：1500-2000

戲水活動時間：0900-1700（中午休息1200-1330）

光 雕 時 間 ：1800-2000

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